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ТАСС

Главы МИД Италии и Украины провели телефонный разговор

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Антонио Таяни заявил, что Рим продолжит оказывать поддержку Киеву

РИМ, 11 апреля. /ТАСС/. Италия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе представив план по восстановлению страны. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни, проинформировав в Twitter, что он провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"В ходе телефонного разговора с Дмитрием Кулебой подтвердил поддержку Украине. Я в постоянном контакте с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, крайне важно защищать Запорожскую АЭС. 26 апреля представим план по реконструкции Украины, в котором наши компании будут занимать значимое место", - написал Таяни.

26 апреля в Риме пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины и участия итальянских компаний в этом процессе. Вопросы, связанные с ее подготовкой, были обсуждены во вторник в ходе звонка в режиме видеоконференции между министром по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо и делегацией правительства Украины во главе с руководителем администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Как сообщает пресс-служба итальянского министерства, в центре разговора были два проекта по поддержке украинских продуктов и бизнеса. "В частности, Киев обратился к Италии с просьбой о технической помощи для создания бренда "Сделано на Украине", - уточняется в сообщении. По мнению Урсо, идентификация типичных украинских продуктов с национальным брендом может способствовать как их покупке из соображений солидарности, так и улучшению описания их происхождения. Второй рассмотренный проект касается сотрудничества между промышленными системами Италии и Украины в секторе легкой промышленности, добавила итальянская сторона. 

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Страны
Италия
Украина
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