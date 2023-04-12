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ТАСС

Кандидаты в космонавты сдадут госэкзамен по итогам общекосмической подготовки в июне

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Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов
Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Ее проходят Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Кандидатам в космонавты, которые проходят общекосмическую подготовку, предстоит сдать экзамен в начале лета. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"В июне месяце", - сказал во вторник Харламов в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Третий открытый набор в отряд космонавтов стартовал в России в 2019 году. Поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. В конце января 2021 года Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора четырех человек. Общекосмическую подготовку начали проходить Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.  

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Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
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