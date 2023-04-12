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ТАСС

Петербургский Политех впервые отправит на орбиту Земли наноспутник с двигателем

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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Запуск запланирован на 28 июля 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в рамках проекта Space Pi впервые отправит на орбиту Земли кубсат (сверхмалый искусственный спутник для исследования космоса) с двигателем. Запуск запланирован на 28 июля 2023 года, сообщил во вторник профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, научный руководитель проекта Сергей Макаров.

Ранее, в августе 2022 года, два кубсата, изготовленные в Политехе по проекту Space Pi, уже отправились на орбиту Земли с космодрома Байконур.

"28 июля этого года, надеюсь, дата не изменится, будет запущен третий аппарат Polytech Universe 3. Он будет отличаться от предыдущих аппаратов тем, что он будет с двигателем. Мы очень надеемся, что сможем смотреть, как он будет менять свое местоположение. Вообще, управление летательным аппаратом на орбите Земли - это задача номер один, не только у нас, во всем мире", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, решить эту задачу очень сложно, однако это может открыть некоторую перспективу объединения этих аппаратов в блоки, то есть сделает возможным строительство конструкций прямо на орбите. Макаров уверен, что это будет первым шагом на пути к совсем другому уровню жизни.

"После этого у нас по плану запуск еще двух аппаратов, которые должны полететь в первом квартале следующего года, думаю, в марте. Эти аппараты будут иметь уже не один двигатель, а несколько - я надеюсь, что это у нас получится", - отметил ученый.

Кубсаты служат для изучения уровня электромагнитного излучения на поверхности Земли в различных частотных диапазонах. За одни сутки эти малютки могут выполнять 30 витков вокруг Земли и регистрировать электромагнитное излучение на ее поверхности в диапазоне от 0,3 до 18 ГГц.

По проекту Space Pi на орбиту Земли будет выведено 100 малых космических аппаратов в течение нескольких лет. С их помощью будут реализованы эксперименты, в которых также примут участие российские школьники - победители конкурса российского движения школьников "Открытый космос". 

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Проекты
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