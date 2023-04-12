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Интерфакс-АВН

Российскую посадочную платформу миссии ExoMars-2022 не удастся использовать в новой миссии на Марс

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Посадочная платформа «Казачок»
Посадочная платформа «Казачок».
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - С российской посадочной платформы "Казачок", которую планировалось задействовать в миссии ExoMars-2022, снимут европейского оборудование, после чего ее невозможно будет использовать в новых миссиях на Марс, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

"В прошлом году, осенью мы пытались организовать обмен приборов, не вытаскивать их с космических аппаратов, чтобы они могли использоваться дальше, но разум здесь не возобладал", - сказал Зеленый на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что руководство Европейского космического агентства (ESA) не прислушалось к мнению научного сообщества и настояло на демонтаже своих приборов с российской посадочной платформы "Казачок".

"Мы вытащим европейские приборы, которые стояли на посадочной платформе. Они (европейцы - ИФ), что еще более сложно, снимут приборы российские, которые стояли на ровере. И (в итоге) погубят и то, и другое", - заявил он.

По словам академика, после демонтажа проборов аппараты невозможно будет задействовать в новых марсианских миссиях. "Использовать их можно будет в основном на выставках", - сказал академик РАН.

"Мы, конечно, думаем о какой-то замене, о какой-то новой марсианской миссии (...), но пока находимся несколько в разобранном состоянии", - отметил Зеленый.

17 марта 2022 года правящий совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по проекту ExoMars-2022. Позже в марте в "Роскосмосе" сообщили о договоренности с ESA о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Также сообщалось, что "Роскосмос" и Российская академия наук прорабатывают возможность исследований Марса с уже созданной базой, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров. В июле ESA официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars, тогда же стороны приступили к проработке вопроса о возвращении оборудования друг другу.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
Марс
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