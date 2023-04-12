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ТАСС

США воздержались от участия в совместном с РФ космическом эксперименте SIRIUS-2023

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Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

Он предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Представители США воздержались от участия в совместном с Россией международном изоляционном эксперименте SIRIUS в 2023 году. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"В ноябре мы продолжаем программу SIRIUS. У нас начинается комплексный эксперимент - годовая изоляция экипажа SIRIUS. Проект был задуман как совместная программа с NASA, миссий предполагается три. Текущая политическая ситуация внесла коррективы в эти планы. Американские коллеги не выходили из проекта, но воздержались от участия в программе SIRIUS-23. Однако мы продолжаем работать с широким числом партнеров и рассчитываем, что эксперимент будет продолжен как международный", - заявил Орлов.

Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-2023 пройдет в Москве на базе ИМБП РАН в 2023-2024 годах.

Эксперимент SIRIUS (Scientific international research in unique terrestrial station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") является международным проектом, организаторами которого выступают ИМБП РАН и NASA HRP (Human Research Program - программа исследований человека). Эксперимент предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос.

Целью изоляционных исследований является моделирование значимых событий в ходе длительного пребывания космонавтов на космической станции и при высадке на планету. С помощью экспериментов ученые планируют решить проблемы медико-биологического обеспечения полетов на Луну и нахождения на окололунной станции, а также попробовать уменьшить риски, связанные с человеческим фактором в длительных космических межпланетных полетах (в том числе на Марс).

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. В июле 2022 года в Москве завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-2021. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос. 

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