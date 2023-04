Источник изображения: © CC0 / Public Domain DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Haqqin: США не справляются с утечками секретных документов

Содержание попавших в сеть документов Пентагона показало исключительную вовлеченность США в украинский конфликт, пишет Haqqin. Выяснилось, что Вашингтон не только стоит за каждым шагом ВСУ, но и ведет слежку за Зеленским. Утечки секретных материалов превращаются в традицию, против которой американские власти бессильны.

Вашингтон – Массовый слив секретных документов Пентагона с каждым днем вызывает все больше вопросов, а сама эта история становится все более запутанной.

Нечто подобное произошло 13 лет назад, когда WikiLeaks Джулиана Аcсанжа "поделилась" в соцсетях тысячами совершенно секретных документов американских властей. Три года спустя этот "подвиг" повторил Эдвард Сноуден, мало известный американский технический специалист, который до этого работал в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности США.

Имея под рукой лишь компьютер стоимостью 100 долларов, он слил огромный объем секретных материалов (около 1.7 миллиона) из архивов, к которым имел ранее доступ. В последующие годы, пишет The Washington Post, секретные службы США потратили сотни миллионов долларов, чтобы изменить программы, которыми пользовался Сноуден.

Сноудену повезло больше, чем Ассанжу. Последний находится в тюрьме Лондона с перспективой депортации в США, где его ждет 175-летний срок лишения свободы.

Сноуден же, опасаясь ареста, бежал из Гонолулу сначала в Гонконг, а оттуда совершенно немыслимым образом добрался до московского аэропорта "Шереметьево". Поскольку российской визы у него не было, он мог оставаться лишь в транзитной зоне аэропорта в течение 24 часов.

И вот в июле 2013 года на пресс-конференции в Москве Владимир Путин объявил, что Сноуден сможет остаться в России, но есть одно условие: он "должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам".

Сейчас упоминание об американских партнерах, перед которыми ему страшно неудобно, звучит просто как анекдот. Но добрая воля Москвы была продолжена – в сентябре прошлого года Владимир Путин предоставил Сноудену российское гражданство.

Я столь пространно напоминаю историю бывшего американского агента, чтобы сказать: нынешние документы с грифом "Secret" и "Top Secret" мог слить, в принципе, любой авантюрист, который работал или работает в спецслужбах. И эту акцию он объяснит тем, что добивался разоблачения хищнической сущности американского империализма. Совсем как Ассанж или Сноуден.

И по этой причине никто из Агентства национальной безопасности или ЦРУ неделю спустя после появления информации о сливе в The New York Times и The Washington Post не дал ни одного внятного объяснения cлучившемуся.

Между тем эти истории, случившиеся с разницей в 13 лет, совершенно разные. У Сноудена была огромная масса секретных документов, но ее растянули во времени. Нынешняя публикация произошла около 40 дней назад и совершенно очевидно имела отношение к готовящемуся контрнаступлению Украины.

И речь идет не только о подготовке военных бригад ВСУ, о поставках западного вооружения в страну, об украинских ПВО. Например, говорится, что к 1 мая у Украины могут закончиться снаряды для комплексов С-300. Чем не ценная информация для Кремля?

И еще. Документы показывают исключительную вовлеченность США в украинский военный конфликт. Президент Джо Байден пообещал, что ни один американский солдат не ступит на украинскую землю. Он отказывает в предоставлении ВСУ дальнобойных снарядов, которые могли бы поражать объекты в глубине России, якобы чтобы не спровоцировать эскалацию со стороны Путина.

Но одновременно из этих секретных досье ясно, что американцы стоят за каждым шагом ВСУ, начиная от предоставления разведывательной информации до планирования боевых действий. Они настолько глубоко окопались в Киеве, что, как свидетельствует один из документов, даже стали следить за действиями и переговорами президента Владимира Зеленского.

Как заявил изданию Politico на условиях анонимности один из западных дипломатов, Украина уже давно была обеспокоена тем, что информация, которой она делится с США, может стать достоянием всего мира. "Украинцы были абсолютно правы, - говорит этот дипломат. – И сейчас у США долг перед Украиной. Они должны извиниться перед нею и компенсировать ущерб".

Разумеется никто в Америке не последует этому совету – это не в их традициях.

Тем более что до сих пор светлые головы в США рассматривают три разнообразные версии. И лишь одна из них гласит, что слив совершил кто-то из американских секретных агентов. Согласно второй версии, таких документов не было, это все выдумка и фейк. Третья версия - это информационная провокация со стороны России, якобы российские спецслужбы подсунули американцам все эти файлы, чтобы ввести в заблуждение одновременно и Вашингтон, и Киев.

Как бы то ни было, как пишет Politico, этот скандал вызвал глубокий кризис в отношениях США с Лондоном, Брюсселем, Киевом и Дубаем. Эти страны требуют от США объяснений, как все это могло произойти, кто ответственен за это, и как можно убрать эту информацию из социальных сетей.

В воскресенье представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Байдена формирует команду из сотрудников ряда секретных служб, чтобы установить, как рассекреченные документы могут сказаться на национальной безопасности США и их партнеров.

Но как заявил один из официальных представителей администрации Байдена, у него "нет никакой идеи, в чем заключается этот план", он "сам хотел бы знать, как мы будем все это „разруливать”".

В Киеве между тем к этому скандалу отнеслись спокойнее, чем в западноевропейских столицах. И хотя там тоже были рассержены случившимся, украинские власти объявили, что эти секретные документы устарели и не окажут на предстоящие боевые операции ВСУ никакого влияния.

Но если документ слил американский секретный агент, то у него в будущем будут все шансы обрести убежище в России. И президент Путин в этот раз уже не будет сожалеть о том, что он может обидеть "американских партнеров".

Автор: Евгений Бай