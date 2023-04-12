Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по американским биолабораториям

Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по биолабораториям США на Украине

МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, передает РИА Новости.

"В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ "О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации" утвердить итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", – говорится в тексте постановления.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее сообщил, что США под прикрытием обеспечения глобальной безопасности создавали компоненты биологического оружия у российских границ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что под видом биолабораторий на Украине работали объекты НАТО.