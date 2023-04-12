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РИА Новости

В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Минобороны: показанные Шойгу в Туле новейшие образцы вооружения выпускаются серийно

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новейшие образцы вооружения, показанные министру обороны РФ Сергею Шойгу в Туле, запущены в серийное производство, идёт наращивание их выпуска, сообщило Минобороны России.

Во вторник Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области, посетив НПО "Сплав" им. Ганичева и Тульский оружейный завод.

"По докладам руководства предприятий ОПК, представленные главе российского военного ведомства новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания их выпуска", - говорится в сообщении.

Шойгу провёл совещание с участием губернатора Алексея Дюмина, руководителей предприятий и профильных органов военного управления. На совещании обсуждали вопросы и поручения, которые на прошлой неделе дал президент РФ Владимир Путин.

"Также в ходе рабочего совещания под руководством Сергея Шойгу были определены пути и выработаны механизмы оперативного решения ключевых вопросов обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе", - добавили в МО РФ.
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Россия
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Минoбороны РФ
Тульский оружейный завод
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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