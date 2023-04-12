"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin

Оценку западного эксперта Гай Мак-Кардла, считающего, что российские противотанковые группы сожгут западную бронетехнику установками "Корнет", прокомментировал в эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Баранец.
Россия готовит противотанковые группы, которые сожгут западную бронетехнику установками "Корнет", эти противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) превосходят американские аналоги Javelin, считает эксперт Гай Мак-Кардл.
"Российские "охотники за танками", скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 "Корнет". Они практически идентичны нашим Javelin, но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику", – сказал специалист в интервью Newsweek.
По его словам, на западные танки, отправленные на Украину, установили динамическую защиту, но от этого они не станут "неубиваемыми".
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, чем еще "Корнет" выгодно отличается от Javelin.
По его словам, формируемые в российских войсках специальные группы, предназначенные для борьбы с танками, которые поставляют ВСУ Германия, Великобритания и США, будут комплексными.