"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin

Оценку западного эксперта Гай Мак-Кардла, считающего, что российские противотанковые группы сожгут западную бронетехнику установками "Корнет", прокомментировал в эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Баранец.

Россия готовит противотанковые группы, которые сожгут западную бронетехнику установками "Корнет", эти противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) превосходят американские аналоги Javelin, считает эксперт Гай Мак-Кардл.

"Российские "охотники за танками", скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 "Корнет". Они практически идентичны нашим Javelin, но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику", – сказал специалист в интервью Newsweek.

По его словам, на западные танки, отправленные на Украину, установили динамическую защиту, но от этого они не станут "неубиваемыми".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, чем еще "Корнет" выгодно отличается от Javelin.

"ПТРК Javelin – это невероятно капризное оружие. Во-первых, боеголовку этого противотанкового комплекса надо поддерживать при определенной температуре. И тут начинается возня – надо смотреть за температурой, а в боевых условиях это не всегда удается. Во-вторых, если будет идти густой дождь или снег, стоять туман, то Javelin уже "слеп". Кроме того, в наших танках (как только командир танка или наводчик определяет, что по нему целятся) включается специальная система, которая выстреливает "облако" и закрывает танк – всё, в прицелы Javelin наш танк уже не виден. У "Корнета" нет таких недостатков. Цель он "видит" по тепловому излучению, какой бы она ни была, в любую погоду, сквозь дождь и туман. Кроме того, боеголовка "Корнета" гораздо мощнее, а дальность стрельбы, действительно, в два раза больше, чем у Javelin'а", – рассказал Виктор Баранец.

По его словам, формируемые в российских войсках специальные группы, предназначенные для борьбы с танками, которые поставляют ВСУ Германия, Великобритания и США, будут комплексными.

"Что касается подготовки специальных групп для борьбы с иностранными танками, то они комплексные. В эти группы будут входить не только гранатометчики, расчеты "Корнета" или "Метиса", но и ударный беспилотник", – добавил военный эксперт.