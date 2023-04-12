Кризис в Болгарии лишит Украину советских боеприпасов

ЕП: политический кризис в Болгарии угрожает Украине дефицитом боеприпасов

Политический кризис в Болгарии стал причиной проведения внеочередных выборов, пишет "Европейська правда". Некоторые варианты их итогов могут привести к тому, что Украина лишится прямых поставок боеприпасов для советского оружия.

Еще одни внеочередные выборы в Болгарии могут создать угрозу для демократии в стране, а поэтому партии должны пойти на уступки ради формирования полноценного правительства. С таким заявлением выступил Бойко Борисов – бывший премьер и председатель партии ГЕРБ, которая является победителем последних парламентских выборов. Впрочем, шансов на то, что к его призывам прислушаются, откровенно немного.

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Выборы, прошедшие второго апреля, стали четвертыми внеочередными. Но похоже, что и следующие не за горами – возможностей для формирования действенной коалиции почти не существует. Глубокий политический кризис усиливает позиции президента страны Румена Радева, чья политика часто играет на руку РФ. Более того, каждые новые выборы усиливают позиции откровенно пропутинской партии "Возрождение", которая уже вышла на третью строчку и претендует на большее.

Антисистемный реванш

На первый взгляд, оснований для политического кризиса в Болгарии просто нет. На последних парламентских выборах два первых места заняли политические силы, которые называют приоритетом развитие сотрудничества с партнерами из ЕС и НАТО и выступают за прямую военную помощь Украине.

Речь идет, прежде всего, о партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") уже упомянутого Бойко Борисова. На этих выборах она выступала вместе с альянсом центристских сил СДС. Вместе они получили 26,49% голосов. На втором месте с небольшим отставанием (24,56%) – еще один блок, состоящий из партии "Продолжаем перемены", которую возглавляет другой экс-премьер Кирилл Петков, а также "Демократической Болгарии" – альянса из трех партий: "Да, Болгария!", "Демократы за сильную Болгарию" и "Зеленые".

Мандатов, полученных этими двумя политсилами, вполне достаточно для формирования устойчивого большинства. Однако помехой этому является токсичность персоны Бойко Борисова – многолетнего главы Болгарии, за которым тянется мощный коррупционный шлейф. Год назад его задержали в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры ЕС. Однако впоследствии задержание было признано незаконным, а Борисов сохранил за собой лидерство в ГЕРБ, партии, которая начала было терять популярность, однако на нынешних выборах вернула себе лидерство.

Дополнительной мотивацией отдельных политических сил Болгарии не сотрудничать с Борисовым является позиция США относительно его окружения. Примерно за месяц до нынешних выборов Вашингтон наложил санкции из-за причастности к коррупции на многолетнего министра финансов от ГЕРБ Владислава Горанова. Поговаривают, что в США также размышляют над санкциями против Борисова, поддержавшего продолжение газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ поступает в Венгрию, что привело к нестабильности страну, раположенную на восточном фланге НАТО.

Свой счет к Борисову имеет и экс-премьер Петков. Его правительство было свергнуто летом прошлого года, как он утверждает – "усилиями РФ и мафии". Под мафией он подразумевает прежде всего Борисова, чья партия голосовала за вотум недоверия и отставку правительства. Зато сенсацией последних выборов стал выход на третье место откровенно пророссийской партии "Возрождение".

Партия, которую возглавляет академик Костадин Костадинов, в шестой раз участвует в выборах, шаг за шагом улучшая свой результат. В парламент партия прошла с четвертой попытки, а теперь благодаря поддержке со стороны РФ и усталости болгар от традиционных партий она становится фактором, с которым приходится считаться.

В "Возрождении" больше всего заинтересованы в провале коалиционных переговоров и роспуске и нынешнего парламента – они даже не скрывают этого. Несмотря на то, что сейчас партия набрала лишь 14,16% голосов и отрыв от второго месяца очень большой, продолжение кризиса дает им шанс получить еще большую поддержку и получить право на формирование правительства. Эта партия выступает против членства Болгарии в НАТО и ЕС, а также за восстановление экономических отношений с Россией.

К пророссийским силам, прошедшим в парламент Болгарии, можно отнести и Болгарскую социалистическую партию, занявшей пятое место с результатом 8,93%. Социалисты были в правительстве Петкова, выступали против предоставления Украине оружия, даже вместе с "Возрождением" пытались признать военную помощь Украине противоречащей болгарской конституции. Однако на практике представители социалистов в правительстве не блокировали продажу оружия Западу для ее дальнейшей передачи Киеву.

На четвертом месте – партия турецкого меньшинства ДПС ("Движение за права и свободы", 13,75%), имеющая длительный опыт сотрудничества с ГЕРБ.

Также по результатам выборов второго апреля в парламент вернулась еще одна популистская партия "Есть такой народ" (4,11%). Эта политическая сила, основанная комиком Слави Трифоновым, впервые прошла в парламент в 2021 году на фоне усталости от правительства Бойко Борисова – и даже сразу же заняла второе место.

Впрочем, требования партии стали причиной провала коалиционных переговоров в том и следующем составе парламента. Впоследствии, после падения популярности, партия "Есть такой народ" вошла в коалицию, из которой впоследствии со скандалом вышла, дав старт следующим досрочным выборам. Как следствие, на прошлогодних выборах партия не прошла в парламент, однако в этом году снова вернулась, хотя и с очень скромным результатом.

Отметим, что в отличие от других популистских партий, "Есть такой народ" не ставит под сомнение членство Болгарии в ЕС, сосредоточившись на требованиях увеличения президентских полномочий и прямого народовластия как способа выхода из политического кризиса.

Коалиция без высоких шансов

Продолжение политического кризиса может дорого стоить Болгарии. На данный момент страна не имеет даже бюджета на текущий год, а вдобавок без полноценного правительства не может получить деньги ЕС на постковидное восстановление экономики. Однако перспектива назначения правительства парламентом представляется по-прежнему очень далекой.

Как победитель выборов право первым попытаться сформировать коалицию получил Бойко Борисов. Он не скрывает, что предпочел бы видеть своими коалиционными партнерами именно "Продолжаем изменения". "Природные партнеры партии ГЕРБ – это партии, которые на стороне Украины и присоединения [Болгарии] к „шенгену” и еврозоне. Самое стабильное управление, которое могло бы успокоить бизнес и народ, может обеспечить коалиция между крупными партиями. Все разговоры о политике немыслимы без регулярного правительства", – такие сигналы посылает Борисов потенциальным партнерам.

Впрочем, ответ от Кирилла Петкова прозвучал мгновенно – как и раньше, такая коалиция невозможна: "Мы четко обещали своим избирателям нормальную европейскую жизнь, что предполагает и наличие честных и свободных выборов".

Вскоре появляется информация, что ГЕРБ ведет коалиционные переговоры с партнером "Продолжаем перемены" – "Демократической Болгарией". Однако уже и там опровергли возможность такой коалиции. "Политического мандата от наших избирателей на формирование коалиционного кабинета с ГЕРБ мы не имеем, потому что в рамках предвыборной кампании мы обещали им, что такого не произойдет", – утверждает лидер блока Радан Кынев.

В ответ ГЕРБ выдвинул ультиматум: без назначения полноценного правительства партия не будет голосовать за государственный бюджет. А соответственно, и в дальнейшем страна будет жить по временным программам, без возможности финансирования долгосрочных проектов.

Против альянса с ГЕРБ выступают и другие парламентские партии, за исключением ДПС: и социалисты, и "Есть такой народ". "Возрождение" со своей стороны является идеологическим противником проевропейских сил, а потому коалиция с ними пока выглядит невозможной. Отметим: пока, ведь Бойко Борисов отметил успех этой партии и указал, что должен вести переговоры и с ними.

Выходом из ситуации может стать формирование технического правительства без участия политиков. Такое предложение Борисов озвучивал при предыдущих попытках сформировать коалицию, однако оно потерпело неудачу. Впрочем, не исключено, что на этот раз такой аргумент может убедить лидера "Продолжаем изменения" – нынешние выборы показали, что рейтинг партии начал снижаться. Альтернативой является формирование правительства с малыми партиями.

Здесь явно позиции ГЕРБ хуже – коалиция с ними неприемлема и для социалистов, и для партии "Есть такой народ". А "Возрождение", как уже отмечалось, не хочет участвовать в какой-либо коалиции, отдавая предпочтение еще одним досрочным выборам. В то же время нельзя исключать, что какие-то из политических сил, учитывая кризис, пойдут на существенные уступки. Это может стать для них последним шансом остаться в большой политике.

Зато реальный шанс на формирование коалиции с малыми партиями имеет партия "Продолжаем изменения". Это непросто, ведь придется собрать вместе, по меньшей мере, четыре политические силы с разными программами. Однако альтернативы выглядят намного хуже. Чем дальше развивается кризис в Болгарии, тем сильнее звучат мнения, что политическая система страны зашла в тупик и нуждается в радикальных изменениях. Такие радикальные изменения дают шансы популистам, что само по себе опасно для демократии.

Все это опасно и для Украины. Болгария остается важным производителем боеприпасов для советского оружия. Стабильное правительство обеспечивало такие поставки даже, несмотря на присутствие в коалиции относительно пророссийских социалистов. Зато техническое правительство становится зависимым от президента Радева, который публично подыгрывает РФ, отрицая возможность предоставления оружия Украине даже через третьи страны.

Правда, перед нынешними выборами члены партии ГЕРБ приводили данные, что даже после падения правительства Петкова и до настоящего времени Болгария все же передавала в страны НАТО боеприпасы, которые потом оказывались в вооруженных силах Украины. Таким образом, публичная позиция Радева может быть политической игрой.

Однако даже в такой ситуации увеличение политического веса путинских друзей из "Возрождения" может создать крайне взрывную смесь, весьма опасную для всего региона. И для Украины в первую очередь.

Авторы: Юрий Панченко, Михаил Драпак