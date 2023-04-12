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РИА Новости

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр Шойгу посетил заводы оборонно-промышленного комплекса в Тульской области

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева" и ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", - говорится в релизе.

Руководители предприятий доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Тульский оружейный завод
Персоны
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
12.04.2023 12:16
С этими "экскурсиями" чинуши только отвлекают руководство предприятий от нормальной плановой работы.
Ладно бы Шойгу новый цех или завод приехал открывать, а тут галочку поставит, что посетил и забудет....
0
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№2
12.04.2023 14:28
Цитата, штурм сообщ. №1
Ладно бы Шойгу новый цех или завод приехал открывать

Лучше бы денег выделил на новый цех и оборудование в нем, построил силами МО, как медцентры за 4-6 месяцев и заказами этот цех завалил. Туляки были бы счастливы, а ездить напрягать всех за то, что сами в МО фигней 10 лет занимались, а потом сказки какие-то публично о поездке рассказывать - это конечно не дело...
И уж точно не дело 67-летнего мужика - пофиг в какой должности.
+1
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