Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

№2

Цитата, штурм сообщ. №1

Ладно бы Шойгу новый цех или завод приехал открывать

Лучше бы денег выделил на новый цех и оборудование в нем, построил силами МО, как медцентры за 4-6 месяцев и заказами этот цех завалил. Туляки были бы счастливы, а ездить напрягать всех за то, что сами в МО фигней 10 лет занимались, а потом сказки какие-то публично о поездке рассказывать - это конечно не дело...И уж точно не дело 67-летнего мужика - пофиг в какой должности.