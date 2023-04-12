Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Министр Шойгу посетил заводы оборонно-промышленного комплекса в Тульской области
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева" и ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", - говорится в релизе.
Руководители предприятий доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.