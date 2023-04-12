Новая Зеландия отправляет патрульные корабли в Ирландию

ЦАМТО, 11 апреля. По информации Минобороны Новой Зеландии, два патрульных корабля прибрежной зоны класса "Лэйк" из состава ВМС страны, "Пукаки" и "Ротоити", в ближайшие дни будут отправлены в новый порт приписки в Ирландии.

Корабли, снятые с вооружения в октябре 2019 года, будут доставлены в Ирландию на борту грузового судна.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Минобороны Ирландии сообщило о приобретении двух патрульных кораблей прибрежной зоны IPV (inshore patrol vessel) класса "Лэйк" из состава ВМС Новой Зеландии. Корабли, ранее носившие наименования "Пукаки" и "Ротоити", предназначены для замены патрульных кораблей класса "Пикок" ВМС Ирландии. Стоимость межправительственного соглашения составляет 26 млн. евро (28,4 млн. долл.). Как тогда сообщалось, оба судна будут доставлены в Ирландию в 2023 году после завершения программы их восстановления и модернизации. Стоимость работ по восстановлению судов на новозеландских предприятиях оценивается в 16-19 млн. новозел. долл.

Корабли класса "Лэйк" комплектуются небольшим по численности экипажем и расширят возможности ВМС Ирландии по патрулированию Ирландского моря.

Корабли IPV были приняты на вооружение ВМС Новой Зеландии в течение 2009-2010 гг. Они применялись для мониторинга рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности границ и контроля 15-км береговой линии Новой Зеландии. В 2019 году, в виду изменившийся стратегии применения ВМС, два корабля ("Пукаки" и "Ротоити") были сняты с вооружения и выставлены на продажу.

В марте 2022 года было решено продать корабли Министерству обороны Ирландии. Условием продажи стало проведение работ по восстановлению кораблей силами новозеландской промышленности. В прошлом году более 15 национальных предприятий выполняли работы на этих кораблях.

Наряду с капитальным ремонтом всех основных механизмов, ГЭУ, генераторов, валов, гребных винтов и т.д., корабли были модернизированы, включая установку новой интегрированной системы управления платформой, новых средств связи и систем видеонаблюдения.

Патрульный корабль IPV имеет длину 55 м, ширину – 9 м, осадку – 2,9 м и водоизмещение – 340 т. Корабль развивает скорость до 25 узлов, дальность хода – 3000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 24 человека. Кроме того, на корабле имеются помещения для дополнительного размещения 12 военнослужащих. Вооружение корабля могут составить три 12,7-мм пулемета.