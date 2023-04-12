Войти
ЦАМТО

Новая Зеландия отправляет патрульные корабли в Ирландию

389
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 апреля. По информации Минобороны Новой Зеландии, два патрульных корабля прибрежной зоны класса "Лэйк" из состава ВМС страны, "Пукаки" и "Ротоити", в ближайшие дни будут отправлены в новый порт приписки в Ирландии.

Корабли, снятые с вооружения в октябре 2019 года, будут доставлены в Ирландию на борту грузового судна.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Минобороны Ирландии сообщило о приобретении двух патрульных кораблей прибрежной зоны IPV (inshore patrol vessel) класса "Лэйк" из состава ВМС Новой Зеландии. Корабли, ранее носившие наименования "Пукаки" и "Ротоити", предназначены для замены патрульных кораблей класса "Пикок" ВМС Ирландии. Стоимость межправительственного соглашения составляет 26 млн. евро (28,4 млн. долл.). Как тогда сообщалось, оба судна будут доставлены в Ирландию в 2023 году после завершения программы их восстановления и модернизации. Стоимость работ по восстановлению судов на новозеландских предприятиях оценивается в 16-19 млн. новозел. долл.

Корабли класса "Лэйк" комплектуются небольшим по численности экипажем и расширят возможности ВМС Ирландии по патрулированию Ирландского моря.

Корабли IPV были приняты на вооружение ВМС Новой Зеландии в течение 2009-2010 гг. Они применялись для мониторинга рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности границ и контроля 15-км береговой линии Новой Зеландии. В 2019 году, в виду изменившийся стратегии применения ВМС, два корабля ("Пукаки" и "Ротоити") были сняты с вооружения и выставлены на продажу.

В марте 2022 года было решено продать корабли Министерству обороны Ирландии. Условием продажи стало проведение работ по восстановлению кораблей силами новозеландской промышленности. В прошлом году более 15 национальных предприятий выполняли работы на этих кораблях.

Наряду с капитальным ремонтом всех основных механизмов, ГЭУ, генераторов, валов, гребных винтов и т.д., корабли были модернизированы, включая установку новой интегрированной системы управления платформой, новых средств связи и систем видеонаблюдения.

Патрульный корабль IPV имеет длину 55 м, ширину – 9 м, осадку – 2,9 м и водоизмещение – 340 т. Корабль развивает скорость до 25 узлов, дальность хода – 3000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 24 человека. Кроме того, на корабле имеются помещения для дополнительного размещения 12 военнослужащих. Вооружение корабля могут составить три 12,7-мм пулемета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Новая Зеландия
Похожие новости
18.10.2021
Корабли, военные базы и опыт реинтеграции: интервью с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко (Дом, Украина)
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
29.06.2018
Saab поставит гранатометы M3 "Карл Густав" ВС США
19.05.2014
Новый ирландский патрульный корабль
07.10.2011
Импорт ПТРК (ПТУР) в 2003-2010 гг. осуществили 49 стран на сумму более 6 млрд долларов - ЦАМТО
09.07.2010
«СААБ» получила новый заказ на гранатометы «Карл Густав»
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот