В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной

Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации.

В Госдуме предложили считать повестку врученной через семь дней после размещения в реестре

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами, соответствующая поправка размещена в таблице поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", - сообщается в тексте документа.

Согласно документу повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В случае направления электронной повестки, она считается врученной с момента размещения в личном кабинете.