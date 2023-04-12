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РИА Новости

В Госдуме предложили уточнить, когда повестка считается врученной

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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Госдуме предложили считать повестку врученной через семь дней после размещения в реестре

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами, соответствующая поправка размещена в таблице поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"В случае, если повестка не считается врученной одним из способов, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток", - сообщается в тексте документа.

Согласно документу повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, повестки могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В случае направления электронной повестки, она считается врученной с момента размещения в личном кабинете.

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