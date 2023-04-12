Войти
Интерфакс-АВН

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

602
0
0
А.Картаполов
А.Картаполов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Поправки о цифровизации воинского учёта приравнивают вручение военнообязанному повестки о призыве с момента размещения ее электронной копии в "личном кабинете" на Госуслугах, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Повестка считается полученной с момента ее размещения в "личном кабинете" военнообязанного", - сказал Картаполов во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Накануне он сообщил журналистам, что в Госдуму внесены поправки о совершенствовании воинского учёта в РФ.

Основная новация в предлагаемых законодательных изменениях - цифровизация воинского учета, сказал Картаполов журналистам в понедельник.

Так, по его словам, для организации воинского учета будет использован специализированный, соответствующим образом защищенный государственный информационный ресурс, на базе которого в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учёта.

Кроме того, поправками предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток, сказал Картаполов.

По его словам, такие электронные оповещения военнообязанный сможет получить через личный кабинет, через портал Госуслуг либо в многофункциональных центрах.

Кроме того, законопроектом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями,

При этом традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя сохранятся, сказал Картаполов.

Он также сообщил, что единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственного информационного ресурса, что "сделает эту систему воинского учёта прозрачной, а сведения актуальными".

"Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия, включая личную постановку на учёт, снятие с учёта и внесение изменений в учётные данные", - сказал председатель комитета.

Он отметил, что при этом прохождение медицинской комиссии будет осуществляться в порядке личной явки, но после получения повестки.

По словам Картаполова, для тех, кто уклоняются, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. "Так, если человек не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее", - отметил глава комитета.

Однако военнообязанный сможет обжаловать дистанционно в течение пяти дней эти решения, также сказал парламентарий.

Закон вступит в силу со дня подписания, добавил Картаполов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Похожие новости
26.05.2010
Как отреагирует Россия на факт появления J-15?
28.09.2009
Зенитная ракетная система С-500 сможет уничтожать цели в ближнем космосе
30.03.2009
Их надувают, чтобы "надуть" противника
09.10.2008
Сотрудничество РФ и Венесуэлы в военно-технической сфере соответствует международным правовым нормам.
18.04.2008
ОАК направит $5 млрд на техническое перевооружение предприятий корпорации
11.10.2007
В Париже открылась выставка специального оружия и военной техники - "Рособоронэкспорт"
20.04.2007
Около 200 образцов ВиВТ представляет Россия на открывшейся в Рио-де-Жанейро выставке оборонных технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот