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РИА Новости

Минобороны РФ: США создают у границ РФ компоненты биооружия

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны РФ: США создают вблизи границ России компоненты биологического оружия

МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. США под прикрытием обеспечения глобальной безопасности создавали компоненты биологического оружия у российских границ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", – цитирует его РИА Новости.

В ходе спецоперации, продолжил Кириллов, было проанализировано более двух тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины.

В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины, заявил начальник войск РХБЗ.

Кириллов отметил, что ни один из фактов, озвученный Министерством обороны РФ, не был отвергнут со стороны США.

Ранее радио Sputnik сообщило, что под видом биолабораторий на Украине работали объекты НАТО.

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