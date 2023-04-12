Минобороны РФ: США создают у границ РФ компоненты биооружия

Минобороны РФ: США создают вблизи границ России компоненты биологического оружия
МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. США под прикрытием обеспечения глобальной безопасности создавали компоненты биологического оружия у российских границ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
В ходе спецоперации, продолжил Кириллов, было проанализировано более двух тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины.
В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины, заявил начальник войск РХБЗ.
Кириллов отметил, что ни один из фактов, озвученный Министерством обороны РФ, не был отвергнут со стороны США.
Ранее радио Sputnik сообщило, что под видом биолабораторий на Украине работали объекты НАТО.