Главы госорганов и организаций будут оповещать работников о повестках

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Руководители организаций и госорганов будут обязаны оповещать сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Об этом говорится в поправках, касающихся введения реестра военнообязанных (текст есть в распоряжении ТАСС).

Поправки вносятся в ст. 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", которая определяет обязанности должностных лиц органов государственной власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Так, согласно поправкам, руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций будут обязаны оповещать граждан о повестках военных комиссариатов при их поступлении (в том числе в электронной форме), а также обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам.

Помимо этого, ответственные лица будут обязаны вручать направления в военный комиссариат для постановки на воинский учет тем гражданам, которые обязаны состоять на воинском учете, но не состоят на нем.