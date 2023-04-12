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ТАСС

Главы госорганов и организаций будут оповещать работников о повестках

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Военный билет военнослужащего
Военный билет военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Руководители организаций и госорганов будут обязаны оповещать сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Об этом говорится в поправках, касающихся введения реестра военнообязанных (текст есть в распоряжении ТАСС).

Поправки вносятся в ст. 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", которая определяет обязанности должностных лиц органов государственной власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Так, согласно поправкам, руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций будут обязаны оповещать граждан о повестках военных комиссариатов при их поступлении (в том числе в электронной форме), а также обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам.

Помимо этого, ответственные лица будут обязаны вручать направления в военный комиссариат для постановки на воинский учет тем гражданам, которые обязаны состоять на воинском учете, но не состоят на нем. 

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