Huntington Ingalls Industries получила заказ на поставку ДВКД LPD-32 ВМС США

ЦАМТО, 11 апреля. Минобороны США объявило о подписании командованием ВМС США с Huntington Ingalls Industries (HII) дополнительного контракта на разработку технического проекта и строительство ДВКД LPD-32 класса "Сан-Антонио".

Стоимость соглашения составила 1,295 млрд. долл. Работы будут выполняться на предприятиях в Паскагуле (шт.Миссисипи, 82%), Крозет (шт.Вирджиния, 3%), Белойте (шт.Висконсин, 2%), Новом Орлеане (шт.Луизиана, 2%), а также других производственных площадках на территории США (11%) и, как ожидается, будут завершены к сентябрю 2029 года.

LPD-32 станет 16-м ДВКД класса "Сан-Антонио" и третьим судном класса LPD-17 Flight II, будет применяться для выполнения широкого спектра задач – от участия в боевых действиях до оказания гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

В июне 2022 года ВМС США заключили с Ingalls Shipbuilding предварительный контракт стоимостью 240 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления с опционом на разработку технического проекта ДВКД LPD-32.

Общая стоимость контрактов с HII на строительство LPD-32 оценивается в 1,56 млрд. долл., однако общая стоимость корабля выше, поскольку ВМС США закупают некоторые системы отдельно. Ранее, в марте этого года, было заявлено, что стоимость LPD-32 составит от 1,9 до 2 млрд. долл. Для сравнения, согласно бюджетным документам на 2024 ф.г., стоимость строительства LPD-30, 31 и 32 составляет 1,5, 1,53 и 1,56 млрд. долл., соответственно. Общая же стоимость этих кораблей, включая предоставленное государством оборудование, оценивается в 1,86, 1,96 и 1,92 млрд. долл., соответственно.

Рост затрат вынуждает Пентагон прекратить строительство кораблей серии после LPD-32 и искать менее дорогой способ оснащения КМП США.

Как сообщал ЦАМТО, Ingalls Shipbuilding является единственным подрядчиком строительства ДВКД класса "Сан-Антонио". Реализация программы началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку первого ДВКД версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". Стоимость этого соглашения составила 1,47 млрд. долл. Резка стали для постройки LPD-30 началась в апреле 2020 года. 3 апреля 2020 года с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31. ДВКД LPD-17 Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки класса LSD-41 "Уидби Айленд" / LSD-49 "Харперс Ферри".

Головной корабль серии LPD-17 был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 12 ДВКД. На предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находятся ДВКД LPD-29 "Ричард М МакКул младший", LPD-30 "Харрисбург" и "Питтсбург" (LPD-31).