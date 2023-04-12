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ТАСС

США выясняют масштаб утечки секретных документов

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © Flickr / Kevin H.

В Пентагоне также сообщили об изучении возможных последствий этого инцидента

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США до сих пор не установило масштаб утечки секретных документов и работает над изучением возможных последствий распространения разведданных. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны по связям с общественностью Криса Мигера.

"Министерство обороны [США] работает круглосуточно, чтобы изучить масштабы распространения данных, оценить ущерб и [предпринять] возможные меры по смягчению последствий", - приводит телеканал слова чиновника. Мигер также отметил, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин был проинформирован об утечке 6 апреля и с тех пор "ежедневно проводит совещания с высшим руководством [страны]".

По словам Мигера, Пентагон создал специальную группу, которая занимается расследованием и представляет "скоординированные усилия нескольких подразделений министерства". Чиновник отказался сообщить, кто руководит этой группой и процессом расследования.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх информировала, что Минобороны США проверяет подлинность попавших в интернет якобы секретных документов. По словам Сингх, вашингтонская администрация на межведомственном уровне "оценивает воздействие, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров" страны.

По данным агентства Reuters, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. Документы касаются планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. Агентство подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. 

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США
Украина
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