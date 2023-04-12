Bloomberg: союзники США выражают недовольство утечкой данных по дипломатическим каналам

Как сообщает агентство, этот инцидент спровоцировал "неудобные разговоры" представителей нескольких стран за закрытыми дверями

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Союзники Вашингтона используют дипломатические каналы вместо того, чтобы открыто высказать недовольство утечкой секретных документов Пентагона и американских служб разведки. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

"Вместо того, чтобы выразить свои претензии открыто, они [союзники] используют дипломатические каналы - и используют их с большим успехом", - пишет агентство, отмечая, что инцидент с утечкой спровоцировал "неудобные разговоры" с представителями нескольких стран за закрытыми дверями. Bloomberg подчеркивает, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену предстоит "серия неловких переговоров" за рубежом в ходе его апрельских встреч с премьером Великобритании Риши Сунаком и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. По словам анонимного иностранного чиновника, время для встреч лидеров выбрано неудачно, а "отсутствие публичного возмущения в столицах [стран - союзниц США] не должно никого обманывать".

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх информировала, что Минобороны США проверяет подлинность попавших в интернет якобы секретных документов. По словам Сингх, вашингтонская администрация на межведомственном уровне "оценивает воздействие, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров" страны.

По данным агентства Reuters, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. Документы касаются планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и в Telegram. Агентство подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году.