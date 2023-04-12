Первые шаги к НАТО Финляндия сделала еще 30 лет назад

Политолог Мейнандер: страна целенаправленно шла к полноправному членству в альянсе

Финский политолог Хенрик Мейнандер уверен, что осознанные шаги в сторону НАТО Финляндия сделала еще в 1992 году. В беседе с MTV он напоминает, что именно тогда произошло в ее отношениях с Россией, и рассказывает, как страна все это время целенаправленно шла к полноправному членству в альянсе.

Салла Лаурила (Salla Laurila)

Весной 2023 года Финляндия, наконец, стала членом НАТО — после долгого процесса интеграции. Финский исследователь считает, что в будущем вступление Финляндии в НАТО будут рассматривать как часть более масштабного процесса развития Европы.

НАТО возникла в полные нестабильности послевоенные времена, когда США хотели препятствовать распространению влияния СССР и коммунизма в Европе.

После распада СССР в 1991 году западный мир задумался о том, что НАТО может утратить свое значение традиционного оборонного союза. В то же время распад СССР дал странам бывшего восточного блока возможность стать частью западного альянса.

Профессор Хельсинкского университета Хенрик Мейнандер (Henrik Meinander) напоминает, что присоединение к НАТО Польши и Венгрии в 1999 году, а также стран Прибалтики в 2004 году значительно расширило оборонный альянс.

"Важно помнить, что включение этих стран в НАТО стало предпосылкой для расширения Евроcоюза на восток".

СССР и позже Россия не были в восторге от идеи расширения НАТО до своих границ.

"Президент Путин утверждает, что США когда-то пообещали, что альянс расширяться не будет. Не знаю, есть ли какие-то подтверждения этим заявлениям. Однако все понимают, что если бы эти страны не присоединились к НАТО, то они оказались бы в очень непростой ситуации".

После вступления стран Прибалтики в НАТО Финляндия тоже задумалась о членстве в альянсе

Финляндия и Швеция долгое время не входили в военные союзы. Однако со временем в странах периодически начала подниматься тема возможного членства в НАТО, страны начали обдумывать различные варианты.

Например, когда Прибалтика присоединилась к НАТО, этот вопрос стали обсуждать и в Финляндии.

"Именно это стало причиной разногласий между премьер-министром Пааво Липпоненом (Paavo Lipponen) и президентом Тарьей Халонен (Tarja Halonen). Главным сторонником НАТО был министр обороны Ян-Эрик Энестам (Jan-Erik Enestam). Однако все-таки было принято решение не вступать в альянс".

Мейнандер считает, что осознанные шаги в сторону НАТО Финляндия сделала задолго до балтийской экспансии в 2004 году.

"Я всегда подчеркивал, что самым важным решением для процесса вступления в НАТО была покупка истребителей Hornet в 1992 году. Это был поворотный момент, и это произошло в то же время, когда был расторгнут Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с СССР и Финляндия подала заявку на членство в ЕС".

В январе 1992 года Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был заменен новым соглашением с Россией, которое не содержало никаких обязательств по политике безопасности в отношении Финляндии. В марте Финляндия подала заявку на вступление в Европейское сообщество (которое через год стало Европейским союзом). Той же весной парламент проголосовал за покупку истребителей Hornet.

"В своих мемуарах Койвисто подчеркивал, что решение о покупке истребителей Hornet было не вопросом политики безопасности, а лишь вопросом военных технологий. Это утверждение не кажется мне убедительным".

"Думаю, дело в том, что сделку преподнесли парламенту как идеальное решение в вопросе улучшения военных технологий. Однако многие, даже далекие от политики, люди сейчас понимают, что покупка вооружений такого уровня означает присоединение к военной системе, напрямую связанной с США".

Вся система вооружений и все обеспечение, необходимое для высококлассных самолетов, обозначает именно это. Конечно, Силы обороны и Койвисто это понимали.

Рассматривается ли членство Финляндии в НАТО как часть более масштабного явления, охватывающего всю Европу?

Готовность Финляндии реализовать свой шанс вступить в НАТО усилилась после начала спецоперации России на Украине в феврале прошлого года. Сейчас Финляндия наконец-то стала членом альянса.

Уже в конце 2021 года Россия начала публично требовать гарантий безопасности и выражала озабоченность приближением НАТО к своим границам. Мейнандер убежден, что требования Путина ограничить расширение НАТО ускорили решение финского правительства подать заявку на членство. Он считает, что президент Ниинистё намекнул на это в своей новогодней речи в 2022 году.

"И давайте повторим еще раз: пространство для действий и свобода выбора Финляндии включают в себя возможности для формирования военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы примем такое решение. Вопрос НАТО — это так называемая политика открытых дверей, и Финляндии публично подтверждали существование такой возможности", — заявил Ниинистё в своей речи.

Мейнандер напоминает, что Финляндия все это время постепенно шла в направлении полноправного членства в НАТО.

"И противники, и сторонники НАТО сознательно преувеличивали значение членства в НАТО. Гораздо важнее, что происходило на практике между Финляндией и Соединенными Штатами. Сотрудничество постоянно углублялось".

Мейнандер задумался о том, как эти события будут рассматривать историки.

"Я надеюсь, что вступление Финляндии в НАТО позже будет описано в более широком контексте событий в Европе. Характерное явление в политике безопасности Финляндии: когда происходят решающие поворотные моменты, они так или иначе связаны с отношениями России и остальной Европы".

<...>