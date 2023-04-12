Алексей Рахманов открыл офис отделения Союзмаша в Калининграде

ЦАМТО, 11 апреля. Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в ходе посещения ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) провел совещание по ключевым заказам предприятия и принял участие в открытии регионального офиса Союза машиностроителей.

В ходе рабочего визита на предприятие глава ОСК ознакомился со степенью готовности сдаточных заказов, передача которых запланирована на текущий год, а также ходом строительства ключевых заказов для военных и гражданских заказчиков. Также Алексей Рахманов осмотрел цех №3, где на "Янтаре" активно внедряется новое оборудование и элементы производственной системы, и строящуюся набережную №5, которая позволит заводу осуществлять достройку одновременно двух кораблей, что существенно повысит производительность и сократит сроки сдачи заказов.

В помещении подразделения Учебного центра профессиональной квалификации завода ПСЗ "Янтарь" Алексей Рахманов и генеральный директор завода Илья Самарин приняли участие в открытии офиса Калининградского регионального отделения Союза машиностроителей России. Алексей Рахманов подчеркнул, что участие в Союзе положительно отражается на конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности входящих в Калининградское региональное отделение промышленных предприятий.

ПСЗ "Янтарь" является головным предприятием Союза машиностроителей в Калининградской области. Генеральный директор завода Илья Самарин возглавляет Калининградское региональное отделение Союзмаша и курирует вопросы его деятельности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".