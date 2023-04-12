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ЦАМТО

В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 11 апреля. На создаваемых в Польше складах с вооружением стран НАТО будут храниться тысячи единиц военной техники. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом в США.

По словам М.Моравецкого, в республике создается "логистический тыл" восточного фланга НАТО. "В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость", – отметил он.

Как напоминает агентство, о вводе в строй базы материального обеспечения войск США в Повидзе Великопольского воеводства на прошлой неделе сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

М.Моравецкий пробудет в США с 11 по 13 апреля. Намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире МВФ. Основными темами визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает агентство.

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