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ЦАМТО

Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

ЦАМТО, 11 апреля. Правительство РФ представило президенту для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Правительство России постановляет одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания РФ соглашение между Российской Федерацией и Киргизской республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской республики, подписанное в Москве 16 августа 2022 года", – говорится в документе.

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Страны
Киргизия
Россия
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