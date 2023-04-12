Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии

ЦАМТО, 11 апреля. Правительство РФ представило президенту для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Правительство России постановляет одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания РФ соглашение между Российской Федерацией и Киргизской республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской республики, подписанное в Москве 16 августа 2022 года", – говорится в документе.