Завод «Измерон»: лидер в производстве внутрискважинного оборудования

Внутрискважинное оборудование — это один из ключевых факторов успешной и безопасной добычи углеводородов. От его качества, надежности и технологичности зависит эффективность и рентабельность нефтегазовой отрасли. В этой статье мы расскажем вам о заводе «Измерон» — одном из лидеров на рынке внутрискважинного оборудования в России. Вы узнаете о его истории, продукции и производственном комплексе.

История

Завод «Измерон» — это предприятие с богатой историей, которая началась еще в 1896 году. С тех пор он прошел множество этапов развития, адаптируясь к меняющимся условиям и потребностям рынка. Завод выпускал измерительный инструмент, военное оборудование, приборы для часовой и подшипниковой промышленности, а с 1993 года — оборудование и инструмент для нефтегазовой отрасли. За годы работы он зарекомендовал себя как надежный поставщик качественной продукции, способный не только производить, но и создавать новые технологии и решения для добычи углеводородов.

Продукция компании

ООО «НПФ Завод «Измерон» https://www.bronkagroup.ru/assets/zavod-izmeron/ предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции для нефтегазовой отрасли. Среди них — комплексы подземного оборудования для добычи газа и нефти, пакеры и пакерные системы, инструмент для ликвидации аварий и ремонта скважин, датчики давления и температуры, клапаны, пробки, центраторы и многое другое.

Продукция отличается высоким качеством, надежностью, долговечностью и соответствием мировым стандартам. Завод «Измерон» постоянно совершенствует свою продукцию, учитывая потребности и пожелания заказчиков, а также внедряет новые технологии и решения для повышения эффективности добычи углеводородов.

Производственный комплекс

Завод «Измерон» обладает современным производственным комплексом, который отвечает всем требованиям нефтегазовой отрасли. Он оснащен высокоточным станочным оборудованием, позволяющим выполнять глубокое сверление и растачивание, токарные и фрезерные работы, нарезание специальных и высокогерметичных резьб.

Завод также применяет передовые методы и технологии контроля качества, термообработки, напайки композиционными материалами и твердым сплавом. Он располагает мощной экспериментальной базой, включающей метрологическую лабораторию, лабораторию химических и физических свойств, специализированный испытательный участок. Завод также имеет собственную конструкторско-технологическую службу, которая использует современные системы 3D-моделирования и проектирования.