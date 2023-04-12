Bild: немецкий генерал предупредил, что ФРГ не может полностью выполнять задачи в НАТО

Альфонс Майс в своем докладе для ВС Германии отметил, что боеготовность всех сухопутных сил страны может снизиться из-за "продолжающегося недофинансирования" и оказания военной помощи Украине

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Инспектор (командующий) сухопутных войск ФРГ, генерал-лейтенант Альфонс Майс уведомил начальство бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) о том, что Германия сейчас не в состоянии полностью выполнять свои обязательства в НАТО, а боеготовность дивизии, которую страна обещала предоставить в распоряжение альянса к 2025 году, удастся обеспечить лишь "ограниченно". Об этом сообщила во вторник газета Bild.

По информации издания, Майс направил в начале марта доклад, в котором описал проблемы в сухопутных войсках, на имя генерального инспектора бундесвера (пост сейчас занимает Карстен Бройер). В нем генерал, в частности, отметил, что боеготовность всех сухопутных сил ФРГ может снизиться из-за "продолжающегося недофинансирования" и оказания военной помощи Украине, в рамках которой немецкой армии приходится отдавать свою технику, а также тратить время и силы на подготовку украинских солдат.

Германия пообещала передать в распоряжение НАТО полностью оснащенную дивизию (около 16,5 тыс. военных) до 2025 года. В кадровом плане она укомплектована на 79%, но ей совершенно не хватает военной техники. По мнению Майса, ее "будет недостаточно в обозримом будущем". "Даже если сейчас обратиться к запасам всех сухопутных сил, в распоряжении будет меньше, чем 60% [необходимой техники]", - говорится в докладе. Генерал также указал на проблемы с закупками новых раций, призванных заменить устаревшие приборы. Выделение средств на эти цели до сих пор обсуждается в бюджетном комитете Бундестага.

"Несмотря на все усилия, боеспособность дивизии к 2025 году может быть только ограниченной", - констатировал Майс. Он указал на то, что нехватка ресурсов, поддержка Украины и реализация планов НАТО ведут в целом к "серьезным проблемам в подготовке прочих подразделений сухопутных войск". По его оценке, если ситуация не будет выправлена, армия "не сможет выстоять в боях высокой интенсивности".