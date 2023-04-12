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ЦАМТО

Греция закупает израильские ПТРК "Спайк"

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Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 11 апреля. Минобороны Израиля объявило о подписании с военным ведомством Греции межправсоглашения на поставку противотанковых ракетных комплексов "Спайк" компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Соглашение было подписано генеральным директором МО Израиля генерал-майором запаса Эйялом Замиром и директором генерального директората оборонных инвестиций и вооружений МНО Греции вице-адмиралом в отставке Аристеидесом Алексопулосом.

Контролировать реализацию проекта будет Управление международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Его общая стоимость оценивается в 370 млн. евро.

Совет правительства Греции по иностранным делам и обороне (KYSEA) под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса 29 марта одобрил закупку ракетных комплексов "Спайк NLOS" (Spike Non-Line-of-Sight) и ракет для них.

По информации Jane's Defence Weekly, закупаемые вооружения будут поставлены подразделениям всех трех видов ВС Греции.

Так, Совет KYSEA одобрил покупку 17 комплексов "Спайк NLOS" и 340 ракет для противотанковых подразделений сухопутных войск Греции на сумму 270 млн. евро (293 млн. долл.).

Для командования ВВС Греции одобрена закупка 100 ракет "Спайк NLOS" для вооружения ударных вертолетов AH-64A "Апач". Их стоимость составит 45 млн. евро. В рамках данного проекта также одобрена модернизация израильской компанией Elbit 19 вертолетов AH-64A. Бюджет данного проекта составит 40 млн. евро. Девять из 19 вертолетов будут сертифицированы для применения "Спайк NLOS".

Наконец, KYSEA одобрил покупку четырех комплексов "Спайк NLOS" для оснащения патрульных катеров ВМС Греции и еще четырех систем "Спайк ER2" с 55 ракетами для установки на скоростных катерах специального назначения на сумму 55 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о переговорах Министерства обороны Греции с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd о закупке комплексов "Спайк NLOS" стало известно в конце 2022 года. Предполагалось приобрести 27 комплексов данного типа на общую сумму 370 млн. евро (374,8 млн. долл.).

По информации греческих СМИ, программа закупки "Спайк NLOS" предусматривает широкое участие компаний национального оборонно-промышленного комплекса, однако детали данного вклада пока не ясны.

ПТУР "Спайк NLOS" (non-line-of-sight) разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Это противотанковая / противопехотная ракета класса "выстрелил и забыл" с тандемной осколочно-фугасной боевой частью. ПТУР может применяться действующей в пешем порядке пехотой, размещаться на транспортных средствах и вертолетах. Масса боеприпаса в ТПК – 71 кг.

Оператор "Спайк" отслеживает цели, получая картинку по тянущемуся оптоволоконному кабелю или по радиоканалу. Беспроводная линия передачи данных обеспечивает получение оператором видеоизображения от ГСН ракеты в реальном времени на всей траектории полета. Оператор может изменять или прерывать миссию, пока боеприпас находится в полете. Дальность стрельбы ракеты "Спайк NLOS" 6-го поколения, о разработке которой Rafael объявила в июне 2022 года, составляет 50 км при пуске с вертолета и 32 км в наземной версии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
Продукция
AH-64
Компании
Rafael
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