От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков

В начале апреля в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" сообщили об успешных испытаниях комплекса активной защиты (КАЗ) "Арена-М", установленной на танк Т-72. Оборонительная система отразила атаку с использованием не только российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), но и зарубежных боеприпасов. О том, как создавались отечественные защитные комплексы для бронетехники и в чем уникальность "Арены-М", — в материале ТАСС

Убийца "Джавелинов"

По данным Telegram-канала "Ростеха", главной целью испытаний была проверка КАЗ "Арена-М" (модернизированная) на защиту от попаданий противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В качестве носителя комплекса выступил танк Т-72. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, сегодня это основная российская боевая машина, участвующая в специальной военной операции.

"Модернизированный танк с тепловизором и динамической защитой (контейнеры из стальных пластин со взрывчаткой, расположенные на броне и снижающие пробивную способность кумулятивного снаряда — прим. ТАСС) получил еще один очень важный элемент — активную защиту, которая не позволяет вражескому снаряду приблизиться к танку. Комплекс "Арена-М" способен отразить атаки не только ПТУР типа Javelin и Spike, но и, что немаловажно, боеприпасов с обедненным ураном, которые, судя по последним данным, Запад собирается поставить ВСУ. Кроме этого, модернизированная "Арена" повысит уровень защиты наших Т-72 и в возможных танковых дуэлях с прибывающими на Украину Abrams и Leopard", — рассказал эксперт в интервью ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источники в холдинге "Высокоточные технологии", во время испытаний "Арена-М" подтвердила свою эффективность.

В зарубежной прессе новый российский комплекс активной защиты уже успели окрестить убийцей Javelin, а американское онлайн-издание Popular Mechanics назвало "Арену" избавляющей танкистов от одной из главных "головных болей" — кумулятивных снарядов.

"Дикобраз", "Веер" и "Дрозд"

Оружие, которое могло поражать бронетехнику кумулятивными снарядами, появилось в арсенале мировых военных держав еще в период Великой Отечественной войны. Принцип действия этих боеприпасов был основан на образовании после взрыва тонкой, узконаправленной кумулятивной струи, обладающей скоростью в несколько километров в секунду и находящейся под гигантским давлением в сотни тысяч атмосфер, способной прожечь даже самую толстую танковую броню.

Чтобы защитить боевые машины от новой угрозы, конструкторы военной техники начали работу над созданием защитных комплексов, которые могли бы устанавливаться на броню и ликвидировать опасность еще на подлете.

В СССР работы над созданием первого комплекса защиты от противотанковых снарядов начались в середине 1960-х. Проект системы, способной обнаружить боеприпас, определить параметры его движения, а затем уничтожить, получил название "Дикобраз". Защитный комплект, состоявший из локатора и пусковых установок, позволял стрелять по приближающимся снарядам, но точность оставляла желать лучшего.

Конструкторские изыскания продолжились, и вскоре появился "Веер" — комплекс защиты танков с оптическими датчиками обнаружения. По задумке инженеров, он должен был быстрее и точнее определять надвигающуюся угрозу, однако из-за чувствительности датчиков к загрязнению от "Веера" пришлось отказаться.

Следом в 1970-х годах появился "Азот" с устойчивой к помехам двухступенчатой РЛС, существенно снижавшей количество ложных срабатываний — проблему практически всех ранних отечественных КАЗ.

По словам экспертов, все эти разработки можно назвать комплексами ближнего действия, начинавшими работать, когда снаряд уже подходил на критически близкое расстояние в несколько метров. Между тем идеалом, к которому стремились конструкторы, были КАЗ дальнего действия, способные обнаружить угрозу для танка и его экипажа на расстоянии от 20 до 500 м, выбрать для ее поражения оптимальный контрбоеприпас и выполнить всю работу за считаные секунды.

Танк Т-80 У с комплексом активной защиты "Дрозд". Источник: Татьяна Кавцевич / ТАСС

В итоге в 1978 году был разработан "Дрозд", который можно назвать первым полноценным комплексом активной защиты дальнего действия. Поначалу оборонная система устанавливалась на танк Т-55 АД и состояла из восьми направляющих с противоракетами и 24,5 ГГц радара, который мог видеть угрожающие танку снаряды на расстоянии до 330 м. Далее РЛС переходила в режим сопровождения цели, а электронный вычислитель рассчитывал скорость, угол подлета и точку встречи боеприпаса и защитного заряда. На основании полученной информации электроника отдавала команду на выстрел, после которого "Дрозд" вновь переходил в режим обнаружения.

12 сентября 1983 года КАЗ "Дрозд" был принят на вооружение Советской армии.

"Арена"

Предшественник современной "Арены-М" КАЗ "Арена" был разработан в начале 1980-х годов в коломенском Конструкторском бюро машиностроения (КБМ). Главным отличием комплекса от всех предыдущих стала система поражения. Контрбоеприпас "Арены" выстреливался не навстречу противотанковому снаряду, а вверх и атаковал цель с высоты.

Несмотря на высокие характеристики первой "Арены" — в первую очередь всеракурсную защиту не только тяжелой бронетехники, но и легких боевых машин пехоты, таких как БМП-2 и БМП-3, — на вооружение ее не приняли. Тем не менее был создан задел, который позволил конструкторам создать наиболее эффектный комплекс, не уступающий современным мировым аналогам.

В январе 2017 года ТАСС опубликовал интервью с генеральным конструктором КБМ Валерием Кашиным, который рассказал о начале предварительных испытаний новой "Арены-М" на танке Т-72.

"Конфликты на Ближнем Востоке показали, что, во-первых, без танков — никуда, а во-вторых, обеспечить их полноценную защиту традиционными средствами, в том числе динамической защитой, уже нельзя — танки бьют, и они горят", — рассказывал генконструктор КБМ.

Нынешние апрельские испытания показали, что "Арена-М" со своими задачами справляется, осуществляя фактически круговую оборону танка. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал начальник отделения развития и перспективного проектирования КБМ Владимир Харькин. По его словам, "Арена-М" "обеспечивает защиту танка, в том числе и в верхней сфере, практически от всего спектра боеприпасов".

По словам эксперта, первой атакующий снаряд встречает многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью. Для уничтожения цели используются боеприпасы, обладающие высоким быстродействием, которые взрываются и поражают направленным потоком тяжелых осколков на дальностях от 20 до 50 м. Кроме этого, контрбоеприпас "Арены-М" за счет импульсных двигателей в полете может корректировать собственный курс, разворачиваясь навстречу угрозе.

Для надежности на уничтожение каждого атакующего "Арена-М" выпускает по два защитных разрывных боеприпаса.

Ближайший зарубежный аналог российского КАЗ — израильский Trophy-HV от государственного военного концерна Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Это наиболее распространенный на Западе комплекс, который сегодня устанавливается и на новейшие американские M1A2C Abrams. По данным из открытых источников, Trophy-HV позволяет перехватывать только дозвуковые боеприпасы, в то время как "Арена-М" способна уничтожать все виды ПТУР, включая сверхзвуковые. Скорость ее контрбоеприпаса достигает 1200 м/с, что превосходит скорость звука у земли.

В будущем, как сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные технологии", "Арена-М" может быть установлена на танки типа Т-90 и Т-80.

Подготовил Василий Кучушев