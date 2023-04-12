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ЦАМТО

"Укроборонпром": ВСУ получили очередную партию 125-мм танковых боеприпасов

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Танки Т-72 ВС Украины
Танки Т-72 на генеральной репетиции военного парада в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 11 апреля. Концерн "Укроборонпром" сообщил об отгрузке ВСУ очередной партии 125-мм танковых боеприпасов, которые изготавливаются совместно с одной из стран-членов НАТО за пределами территории Украины.

"Отгрузили очередную партию 125-мм танковых снарядов. Боеприпасы изготавливаются совместно с одной из стран-членов НАТО за рубежом. Работаем дальше", – говорится в сообщении.

Как напоминает "РИА Новости", ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства мин калибром 82 мм, 152-мм и 120-мм артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
NATO
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