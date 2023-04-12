Глава Греческого космического центра призвал к сотрудничеству держав для полетов в космос

Иоаннис Даглис уверен, что космос может выступить в качестве катализатора "соединительной ткани" для человечества

АФИНЫ, 11 апреля. /ТАСС/. Пилотируемые полеты в космос должны объединять страны и народы, они требуют сотрудничества космических держав мира. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Греческого космического центра, профессор космической физики Афинского университета Иоаннис Даглис.

"Я верю, что негостеприимный космос потенциально может выступить в качестве катализатора "соединительной ткани" для человечества, которое перед лицом трудностей и невзгод космической миссии могло бы, понимая уникальность и хрупкость Земли, наконец осознать то, что объединяет нас гораздо больше, чем то, что нас разделяет", - подчеркнул президент центра.

Отвечая на вопрос о том, как ему как специалисту в области космонавтики видится будущее полетов человека на Луну и на Марс, Даглис сказал, что "пилотируемые полеты являются жемчужиной космонавтики и представляют заключительный этап освоения космоса, который последовательно включает в себя облетные миссии (исследование путем прохождения мимо небесных тел - здесь и далее по тексту прим. ТАСС), орбитальные миссии (исследование путем выхода на орбиту вокруг небесных тел), посадочные миссии (подобно марсоходам) и, наконец, пилотируемые миссии".

"Какими бы передовыми ни были роботизированные технологии, они пока не могут сравниться со способностями и возможностями космонавтов, - заметил профессор. - Сложность и эффективность пилотируемого полета явно намного выше. Основным недостатком пилотируемых полетов является их высокая стоимость (намного выше, чем у роботизированных полетов), поскольку спецификации, процедуры проверки и сертификации намного строже из-за первостепенной необходимости обеспечения безопасности экипажа. Вот почему осуществление пилотируемых полетов на Луну и Марс идет такими медленными темпами. Стоимость и сложность пилотируемых полетов не только требуют, но и обязывают развивать международное сотрудничество".

По словам Даглиса, свою лепту в разработку предложений по космической стратегии вносит и возглавляемый им Греческий космический центр, являющийся государственной организацией. "Центр консультирует Министерство цифрового управления Греции по стратегии в космическом секторе и поддерживает греческое государство в вопросах, связанных с его обязанностями и опытом его сотрудников. Его наиболее важными текущими видами деятельности являются координация спутниковой фотосъемки территории Греции для нужд земельного кадастра и других служб, подготовка исследований в рамках пилотной программы спутникового мониторинга Земли и контакты с партнерскими космическими агентствами других стран для определения совместных действий, представляющих общий интерес", - сообщил профессор.