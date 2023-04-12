Войти
ТАСС

Глава Греческого космического центра призвал к сотрудничеству держав для полетов в космос

505
0
0
Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Иоаннис Даглис уверен, что космос может выступить в качестве катализатора "соединительной ткани" для человечества

АФИНЫ, 11 апреля. /ТАСС/. Пилотируемые полеты в космос должны объединять страны и народы, они требуют сотрудничества космических держав мира. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Греческого космического центра, профессор космической физики Афинского университета Иоаннис Даглис.

"Я верю, что негостеприимный космос потенциально может выступить в качестве катализатора "соединительной ткани" для человечества, которое перед лицом трудностей и невзгод космической миссии могло бы, понимая уникальность и хрупкость Земли, наконец осознать то, что объединяет нас гораздо больше, чем то, что нас разделяет", - подчеркнул президент центра.

Отвечая на вопрос о том, как ему как специалисту в области космонавтики видится будущее полетов человека на Луну и на Марс, Даглис сказал, что "пилотируемые полеты являются жемчужиной космонавтики и представляют заключительный этап освоения космоса, который последовательно включает в себя облетные миссии (исследование путем прохождения мимо небесных тел - здесь и далее по тексту прим. ТАСС), орбитальные миссии (исследование путем выхода на орбиту вокруг небесных тел), посадочные миссии (подобно марсоходам) и, наконец, пилотируемые миссии".

"Какими бы передовыми ни были роботизированные технологии, они пока не могут сравниться со способностями и возможностями космонавтов, - заметил профессор. - Сложность и эффективность пилотируемого полета явно намного выше. Основным недостатком пилотируемых полетов является их высокая стоимость (намного выше, чем у роботизированных полетов), поскольку спецификации, процедуры проверки и сертификации намного строже из-за первостепенной необходимости обеспечения безопасности экипажа. Вот почему осуществление пилотируемых полетов на Луну и Марс идет такими медленными темпами. Стоимость и сложность пилотируемых полетов не только требуют, но и обязывают развивать международное сотрудничество".

По словам Даглиса, свою лепту в разработку предложений по космической стратегии вносит и возглавляемый им Греческий космический центр, являющийся государственной организацией. "Центр консультирует Министерство цифрового управления Греции по стратегии в космическом секторе и поддерживает греческое государство в вопросах, связанных с его обязанностями и опытом его сотрудников. Его наиболее важными текущими видами деятельности являются координация спутниковой фотосъемки территории Греции для нужд земельного кадастра и других служб, подготовка исследований в рамках пилотной программы спутникового мониторинга Земли и контакты с партнерскими космическими агентствами других стран для определения совместных действий, представляющих общий интерес", - сообщил профессор. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
15.10.2020
Роскосмос готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе "Артемида"
19.06.2020
Сети «Артемиды»
10.06.2020
Die Welt (Германия): начинается новая эра космонавтики
25.05.2020
Der Spiegel (Германия): претензии Америки на Луну
15.05.2019
США выбрали для своей новой лунной программы название "Артемида"
17.02.2015
Не все запущено
30.10.2009
Первое испытание "Ареса" может оказаться последним
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот