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ТАСС

В Турции отложили запуск первого наблюдательного спутника

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Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: Public Domain

Аппарат IMECE, предназначенный наблюдения за поверхностью Земли, сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м

АНКАРА, 11 апреля. /ТАСС/. Намеченный на вторник запуск первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложен. Об этом говорится в сообщении Совета Турции по научно-техническим исследованиям в Twitter. Причины переноса не уточняются.

"Операция по запуску спутника IMECE после сообщения компании SpaceX о невозможности его проведения сегодня отложена. Точная дата и время запуска, перенесенного пока на один день, будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Запуск 11 апреля первого наблюдательного спутника Турции ранее анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

IMECE - это спутник наблюдения за поверхностью Земли. Он разработан Исследовательским институтом космических технологий. Спутник должен быть выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км. Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м. Среди задач нового спутника сбор информации для нужд оборонной сферы, борьбы со стихийными бедствиями, наблюдение за климатическими процессами и сельскохозяйственной сферой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
SpaceX
Персоны
Эрдоган Реджеп
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