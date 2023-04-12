Глава Греческого космического центра: полет Гагарина в космос вдохновил миллионы людей

Успех первого космонавта также поспособствовал ускоренному развитию космической техники, отметил Иоаннис Даглис

АФИНЫ, 11 апреля. /ТАСС/. Полет Юрия Гагарина в космос является всемирным историческим достижением, он вдохновил миллионы людей, прежде всего молодежь. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Дня космонавтики президент Греческого космического центра, профессор космической физики Афинского университета Иоаннис Даглис.

По его словам, причина, по которой празднуется учрежденный Генассамблеей ООН в 2011 году Международный день полета человека в космос, - "это, конечно же, полет 27-летнего военного летчика Юрия Алексеевича Гагарина, который на космическом корабле "Восток" первым покинул защитную атмосферу Земли и вошел в темную бездну космоса, воплощая в жизнь мечты [Константина] Циолковского и [Роберта] Годдарда, а также Жюля Верна, Артура Кларка и Айзека Азимова". "Это всемирное историческое достижение как на научно-технологическом уровне, так и на уровне символизма, - продолжил президент центра. - Космос по самой своей природе является пространством не просто враждебным, но и смертельным для человека. Понимание суровых физических свойств этого пространства, а также разработка и создание технологий, обеспечивающих выживание человека в космосе, открыли новую главу в истории человечества, впервые позволив ему творческое присутствие за пределами защитных границ первичной среды обитания нашего вида - планеты Земля".

Даглис подчеркнул, что "на символическом уровне Юрий Гагарин был первым, кто вынес исследовательский дух человеческого рода за узкие пределы нашей планеты, вдохновив миллионы людей, особенно молодежь".

"Я считаю, что оба аспекта достижения Гагарина были и остаются одинаково важными для человечества: и технология, и вдохновение. Даже сегодня имя Гагарина ассоциируется с расширением наших возможностей и эпическими космическими приключениями", - сказал президент космического центра.

"Наконец, мы не можем упускать из виду и масштаб соперничества между СССР и США, которое подогревалось успехом Гагарина и привело к ускорению развития космической техники", - добавил Даглис.

Полет в космос и визит в Афины

12 апреля 1961 года в 09:07 мск с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (так тогда назывался космодром Байконур) стартовала ракета-носитель 8К72К (впоследствии получила название "Восток"), которая вывела на орбиту Земли корабль-спутник "Восток" с Юрием Гагариным на борту.

"Восток" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта на колхозном поле недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.

Первый космический полет вызвал большой интерес во всем мире, а сам Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран. 12 февраля 1962 года по приглашению Греко-Советского общества Гагарин в рамках своего круга почета по миру на два дня приехал в Грецию. Тогда мэр Афин Ангелос Цукалас провозгласил советского космонавта почетным гражданином греческой столицы и вручил ему золотую медаль, а тысячи людей торжественно встречали его перед мэрией. В греческих газетах тех лет публиковались снимки Гагарина у храма Парфенон на афинском Акрополе и рукопожатия первого космонавта Земли с занимавшим тогда пост премьер-министра Греции Константиносом Караманлисом, который принял его в своем политическом бюро.