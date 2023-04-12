Небензя назвал "теневого" получателя предназначенного Украине оружия

Небензя: поставляемое Киеву оружие появляется у действующих в Европе и Африке ОПГ

МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. Поставляемое странами Запада на Украину оружие уже стало появляться в государствах Европы и Африки, пополняя арсеналы преступных группировок, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия давно обращала внимание на то, что накачка киевского режима оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки оргпреступности и террористов. Это теперь подтверждается фактами", – сказал постпред на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат отметил, что появление западного оружия у организованных преступных группировок, действующих в Европе, признают сотрудники полиции разных стран.

"Это <...> оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке, о чем все слышали в заявлениях руководителей африканских стран", – добавил Небензя.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро.

Крупнейшим поставщиком оружия Украине являются США. С момента вступления Джо Байдена в должность президента этой страны в январе 2021 года Вашингтон оказал военную помощь Киеву более чем на 35,8 миллиарда долларов.

Следом за США по объему переданных Киеву вооружений идет Великобритания, добавляет РИА Новости. Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в МИД РФ также не исключили попадания переданного Украине западного оружия в руки террористов.