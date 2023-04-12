WP: США считают, что результаты контрнаступления Украины будут скромными

По данным издания, из прогнозов следует, что Украина не сможет отвоевать столько же территорий, сколько осенью 2022 года

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Итоги контрнаступления украинских военных будут скромными, США сомневаются в способности Киева достигнуть целей. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на оценки американской разведки, содержащиеся в документах, утекших в сеть.

Издание приводит данные из документа с грифом "совершенно секретно", который был составлен в начале февраля на основе информации от агентуры и радиоэлектронной разведки. Вероятно, при его составлении применялись секретные методы ЦРУ и Агентства национальной безопасности. В документе говорится о "недостатках формирования сил и обеспечения" украинских военных, а также о вероятности того, что операция Украины приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям".

Как пишет газета, в документе отмечается, что стратегия Украины состоит в возвращении под свой контроль территорий на востоке, а также в попытке перерезать "сухопутный мост" в Крым. Однако американские спецслужбы считают, что усиленная российская оборона в сочетании с "сохраняющимися недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затруднят продвижение и усугубят потери в ходе наступления".

По данным издания, неблагоприятная для Киева оценка будущих действий военных Украины содержится не только в секретном документе. Газета ссылается на неназванных американских чиновников и пишет, что скромными результаты будущего наступления ВСУ характеризуются и в секретной оценке Национального совета по разведке США. Источники сообщили газете, что эта оценка недавно была представлена группе лиц в Конгрессе. Согласно этому прогнозу, Украине вряд ли удастся отвоевать столько же территорий, сколько осенью 2022 года, отмечает газета.

Издание пишет, что через несколько недель после подготовки документа американские чиновники провели переговоры с "украинскими лидерами". Так они стремились понять, соответствуют ли наступательные амбиции Киева его возможностям. Один обмен мнениями по этому вопросу произошел в середине марта во время телефонного разговора, в котором участвовали председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Минобороны США Ллойд Остин, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и их украинские коллеги.

По словам одного из собеседников газеты, американские официальные лица провели штабные учения с участием украинских военачальников. Они хотели продемонстрировать развитие различных сценариев наступления и выяснить последствия "чрезмерного рассредоточения сил". По итогам встреч все стороны ушли с ощущением, что Киев начинает осознавать "ограниченность своих возможностей в наступлении" и готовится "соответствующим образом".