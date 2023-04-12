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Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде

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Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек в отряде. По его словам, в отрасли желают, чтобы их было столько же, сколько мужчин, передает РИА Новости.

По словам Кононенко, при каждом отборе обсуждается требование, чтобы в составе женщин было не меньше, чем мужчин. «Но, к сожалению, одни парни», — констатировал он.

На данный момент единственной женщиной в российском отряде космонавтов является Анна Кикина. На американском корабле Crew Dragon она совершила полет на Международную космическую станцию (МКС), который проходил с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Кикина также стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
МКС
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2 комментария
№1
12.04.2023 10:29
Он чем там заниматься хочет?
Снимать на станции почасовой номер?
0
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№2
12.04.2023 13:41
Специально для космонавтов разработано средство "жидкая женщина". Способ применения: нанести две-три капли средства на ладонь и втирать в член до полного удовлетворения.
0
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