"Уралы" Росгвардии получили дополнительную броню с учетом опыта СВО

Она крепится на автомобиль в полевых условиях при помощи болтов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Опытно-конструкторское бюро "Техника" разработало комплект дополнительной бронезащиты для автомобилей Росгвардии "Федерал-42591", который можно установить в полевых условиях, с учетом опыта эксплуатации машин в специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Наружный комплект дополнительной брони появился на машине из-за СВО. Изготовителю была поставлена задача по срочному улучшению бронезащиты "Урала" в полевых условиях. Такой комплект был разработан, причем он полностью крепится с помощью болтов. Комплект изготавливается на заводе, высылается туда [в зону СВО], где два человека в течение двух-трех часов его устанавливают на штатные крепления", - рассказал собеседник агентства.

Комплект включает в себя дополнительную защиту лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, задней стенки и крыши.

Бронированный автомобиль "Федерал-42591" создан на базе "Урала-4320" с колесной формулой 6х6. Машина рассчитана на перевозку 16 человек личного состава, оснащена автоматической системой пожаротушения, видеокамерами с мониторами, антиосколочной и антирикошетной защитой. Кроме того, она имеет защиту моторного отсека и дополнительную защиту от подрыва.