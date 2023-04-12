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ТАСС

Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"

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Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ подписало контракт на разработку полигонной системы, которая обеспечит подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Государственные испытания лазерной полигонной системы "Стретта", начать которые ранее планировалось до наступления апреля, могут стартовать в середине лета текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Появилась необходимость до государственных испытаний провести типовые испытания, что вызвало задержку в сроках проведения госиспытаний примерно в три месяца", - сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на разработку системы "Стретта", которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. Собеседник агентства тогда отметил, что лазерные имитаторы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку "Стретты" был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок в июне 2019 года. Как следовало из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны были завершить в ноябре 2021 года. Оборонное ведомство хотело оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России. 

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Страны
Россия
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
12.04.2023 11:10
Цитата, q
лазерные имитаторы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов ... минометов и гранатометов.
Тут для выстрела прямой наводкой возникает проблема как имитатор должен учесть прицел (метку дальности), с которой стрелок дал этот выстрел. А для стрельбы с закрытых огневых для миномёта как вообще собрались реализовать лазерный имитатор?
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