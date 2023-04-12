Российской колесной БМП К-17 "Бумеранг" существенно усилили бронезащиту

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу в ходе его визита в Нижегородскую область продемонстрировали линейку бронированных машин, выпускаемых "Арзамасским машиностроительным заводом". Среди представленной техники был и образец, выполненный на перспективной средней колесной унифицированной платформе "Бумеранг".

Как сообщает проект "РГ:русское оружие", его фотографию обнародовал Департамент информации и общественных коммуникаций оборонного ведомства страны.

По всей видимости, именно в таком облике новейшая БМП в настоящее время принимает участие в государственных испытаниях, которые должны закончиться в конце текущего года.

Ранее, в ходе проведения Военно-технических форумов "Армия" и других оружейных выставок отмечалось, что эти изделия отечественного ВПК по своим тактико-техническим характеристикам будут не только не уступать, но во многом превосходить лучшие зарубежные аналоги. Например, в области защиты. То, что броня существенно усилена, можно понять по представленному изображению.

Тем не менее, это никак не должно сказаться на подвижности. Если "иномарки", например, лишились возможности преодолевать вплавь водные преграды, то наша машина остается хорошим пловцом.

Также благодаря мощному двигателю она может совершать длительные марши, разгоняясь до 100 км/ч по шоссе и до 50 км/ч по пересеченной местности.

Дистанционно управляемый ракетно-пушенный модуль обеспечивает высокую огневую мощь, изолированное размещение его боекомплекта значительно повышает шансы экипажа и десанта выжить в бою.

Кроме боевой машины пехоты К-17, на шасси "Бумеранга" изготавливается бронетранспортер К-16, ожидается появление многочисленного семейства боевой и вспомогательной техники.

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