Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине

Asia Times: России и Украине посоветовали извлечь уроки из переговоров в Северной Ирландии

России и Украине стоит извлечь уроки из переговоров в Северной Ирландии, пишет автор статьи для Asia Times. Будущее соглашение должно отражать основные интересы всех стран, а также сопровождаться надежными гарантиями.

Пока президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали необходимость конструктивного международного взаимодействия, чтобы положить конец боевым действиям на Украине, выяснилось, что Киев сам готов пересмотреть свои варианты.

Главный советник президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Киев может быть открыт для переговоров о возврате Крыма вместо того, чтобы брать его силой.

На первый взгляд вероятность реальных переговоров и перспективы их успеха могут показаться призрачными. Но четверть века назад мы уже видели похожую ситуацию, когда рано утром 10 апреля 1998 года участники переговоров по Северной Ирландии объявили о соглашении, которое положило конец 30-летнему конфликту, унесшему более трех тысяч жизней.

Хотя политический процесс в Северной Ирландии с тех пор сопровождался значительными трудностями, мир в целом сохранялся. Это значительное достижение, и о нем следует задуматься в разрезе украинского конфликта.

Северная Ирландия дала нам три конкретных урока. Первый и важнейший касается местного лидерства. Соглашение будет прочным только в том случае, если обе стороны конфликта будут искренне настроены на мир.

Во-вторых, подтолкнуть стороны к соглашению может международная дипломатия. В-третьих, нужно нащупать реалистический путь к сделке, которая позволит обеим сторонам сохранить лицо.

Последний пункт означает, что к согласию должны прийти не только участники переговоров, но и те, кого они представляют, а также, по возможности, все их внешние сторонники. Реализация этого нередко пробуксовывает, и тогда в дело снова может вступить международная дипломатия.

Если стороны сберегут свой настрой на мир и сохранят достигнутую договоренность, это позволит предотвратить рецидив конфликта и возобновить диалог.

Как показала Северная Ирландия и бесчисленное множество других стран, мирный процесс не начинается с переговоров — его необходимо тщательно подготовить. А это, в свою очередь, подразумевает вовлеченность лидеров и их последователей, а также понимание того, что переговоры — это приемлемый путь вперед.

На ножах

Наступление России застопорилось, а об украинском контрнаступлении говорят всё чаще – ничего не говорит о том, что стороны готовы к переговорам. Украина, разумеется, настаивает на том, что переговоры в принципе бессмысленны, пока значительная часть ее международно признанной суверенной территории занята Россией.

Москва, в свою очередь, требует признания своих территориальных приобретений, стремясь закрепить их за столом переговоров.

Если стороны не намерены сражаться друг с другом до полного истощения – а в ближайшее время это маловероятно, – потребуется убедительное, хорошо обеспеченное ресурсами и, если понадобится, жесткое международное посредничество, чтобы усадить стороны за стол переговоров и помочь им достичь прочного мира.

В Северной Ирландии эту роль выполняли отчасти США (Билл Клинтон, занимавший тогда пост президента США, отправил сенатора Джорджа Митчелла в качестве посредника на переговорах), а отчасти правительства Великобритании и Ирландии, которые выделили время и ресурсы и в итоге разработали внутренние правовые рамки, позволившие добиться успеха.

На Украине такого беспристрастного, взаимоприемлемого посредника нет. Китай, может и готов выступить в этой роли, но многие считают, что Пекин поддерживает в этом конфликте Россию, поэтому отдельно китайское посредничество представляется неосуществимым.

Но столь же трудно себе представить и мирный процесс без Китая — будь то в качестве активного переговорщика или при международном участии, если возродятся переговоры под эгидой ООН и Турции.

Именно эти переговоры привели к заключению сделки по экспорту зерна и удобрений через Черное море, которую впоследствии дважды продляли.

Отправные точки

Северная Ирландия может считаться поучительным примером и в части предварительных условий. Еще до начала каких бы то ни было переговоров Митчелл выдвинул к обеим сторонам ключевое требование — принять шесть принципов ненасилия.

По Украине аналогом может стать полное и безусловное соблюдение принципов суверенитета и территориальной целостности. Именно это не раз декларировал Китай — в том числе в недавнем документе с изложением позиции по Украине. Таким образом, нет нужды в переговорах без предварительных условий.

В том или ином виде принципы Митчелла помогут будущему урегулированию. Они предотвратят элементарную легализацию нынешнего статус-кво —присоедините к России Крыма в марте 2014 года и еще четырех украинских областей в сентябре 2022 года.

Исключив наотрез некоторые варианты урегулирования, следует задуматься и о реальных сценариях. Пример Северной Ирландии и тут может предложить некоторые соображения. В тот раз удалось достигнуть не просто локального соглашения между конфликтующими сторонами – принятое сторонами решение легло в основу дальнейших договоренностей между правительствами Великобритании и Ирландии и их будущих отношений.

Конфликт на Украине подорвал европейскую безопасность и продолжает влиять на мировой порядок. Если Киев не будет встроен в восстановленный европейский и международный порядок, устойчивое регулирование невозможно.

Изменения в расстановке сил между Россией, Китаем и Западом должны быть зафиксированы. И, наконец, любое урегулирование окажется неустойчивым и в принципе неосуществимым, если в нем не предусмотреть надежного пути в ЕС и НАТО для Украины.

Последний урок Северной Ирландии заключается в том, что конфликты стабильно заканчиваются лишь за столом переговоров и только если в соглашении отражены основные интересы всех сторон, а само оно сопровождается надежными и осуществимыми гарантиями. На сегодняшний день в конфликте на Украине это может быть недостижимо.

Но в итоге ответственные лидеры в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне, Пекине и других столицах должны объединить усилия и усердно трудиться для достижения этой цели и победить вопреки всему — как это сделали лидеры в Северной Ирландии полвека назад.

Автор статьи: Штефан Вольф (Stefan Wolf), профессор международной безопасности Бирмингемского университета.