Junge Welt: жена командира "Азова"* Катерина Прокопенко посетила МИД Германии

Украинская активистка и жена командира "Азова"* Катерина Прокопенко провела "плодотворную встречу" в МИД Германии, пишет jungeWelt. Она превратилась в одну из влиятельных и обхаживаемых немецкими властями проукраинских фигур.

Недавно министерство Анналены Бербок принимало у себя высокого гостя. Туда пригласили одну из "первых леди" фашистской империи "Азов"*, куда входят военные бригады, отряды ополченцев, партия и даже собственная спецслужба. Катерина, жена командира "Азова"* Дениса Прокопенко, сообщила затем о "плодотворной встрече" с "представителями немецкого министерства иностранных дел", в ходе которой ей была обещана "помощь". В среду на запрос газеты Junge Welt МИД Германии сообщил, что Катерина Прокопенко приняла участие в деловой беседе о "ситуации с украинскими военнослужащими в российском плену, а также о тяжелом положении украинского общества в связи боевыми действиями на Украине".

Катерина Прокопенко – инициатор создания организации "Семьи защитников Азовстали", цель которой – поддержка родственников бойцов, погибших или попавших в российский плен во время битвы за мариупольский металлургический комбинат в 2022 году. В этом качестве её радушно принимают ведущие политики и общественные деятели стран НАТО, а в прошлом году она даже получила аудиенцию у папы римского. В Берлине Прокопенко была принята политиком от партии Зеленых Марилуизой Бек (Marieluise Beck), а также Лилией Усик (Lilia Usik), членом земельного парламента от ХДС, многими депутатами бундестага, в том числе Кнутом Абрахамом (Knut Abraham), членом комитета по правам человека от ХДС.

В "правах человека" Катерина и в особенности ее муж разбираются хорошо – прежде всего, в том, что касается нарушения права на физическую неприкосновенность. Денис Прокопенко происходит из хулиганской среды неонацистских фанатов команды "Динамо Киев". Прежде чем примкнуть к "Азову"* и в 2017 году в возрасте всего 26 лет стать подполковником и самым молодым командиром этого подразделения, он был предводителем "АльбатроССа". Эта относительно небольшая агрессивная банда связана с печально известным White Boys Club, члены которого появляются на публике в ку-клукс-клановских капюшонах, масках со свастикой и футболках с портретами Гитлера, а также с группой "Родичи". Обе банды известны своими жестокими расистскими выходками. Например, в 2015 году во время одного из матчей Лиги чемпионов они устроили драку с чернокожими болельщиками команды Chelsea.

С тех пор как Денис Прокопенко и его неонацистские отряды в качестве элитных подразделений участвуют в прокси-войне НАТО с Россией, где воюют со своими противниками не кастетами и ножами, а – в том числе, благодаря коалиционному правительству ФРГ – высокотехнологичным оружием, он чувствует себя, как рыба в воде. Прокопенко продолжает дело своего жившего в Карелии деда, который пострадал во время Зимней войны 1939/40 против "совков", и, как он говорит, также воюет против Кремля – "только на другом участке фронта".

За это "белый фюрер" Андрей Билецкий, основатель движения "Азов"*, призвавший несколько лет назад к расовой войне, торжественно наградил его боевым топором с эмблемой подразделения. Минское соглашение Прокопенко, конечно, отвергал – тот, кто как он, считает войну "искусством", не хочет, чтобы она прекращалась.

"С первого мгновенья я была восхищена его мировоззрением и всегда хотела иметь рядом с собой "мужчину-воина", – восторженно сказала Катерина Прокопенко в одном из интервью о своем "героическом" супруге, отмеченном президентом Владимиром Зеленским многочисленными наградами. – Он – из стали". Неизвестно, пыталось ли министерство Анналены Бербок во время недавно состоявшегося делового разговора получить от Катерины советы относительно своей "феминистской внешней политики".

Автор статьи: Сюзанна Витт-Шталь (Susann Witt-Stahl)

* Террористическая организация, запрещенная в России.