Статус Аландских островов стал мешать членству Финляндии в НАТО

Военный эксперт Товери: соглашение о демилитаризации Аландских островов нужно расторгнуть

Аландские острова, входящие в состав Финляндии, почти сто лет носят статус демилитаризованных, но после вступления страны в НАТО такая ситуация стала вызывать вопросы, пишет Iltalehti. Финский военный эксперт Пекка Товери уверен, что соглашение о демилитаризации нужно расторгнуть. Он объясняет, зачем это нужно.

Магнус Бруннсберг (Magnus Brunnsberg)

Аландские острова — жизненно важная территория для Финляндии, которую необходимо контролировать, сообщил генерал-майор Пекка Товери (Pekka Toveri) изданию Iltalehti. В апреле он был избран на пост депутата парламента от партии "Национальная коалиция" от избирательного округа области Уусимаа.

"80-90% нашей торговли осуществляется по западным морским путям вблизи Аландских островов. Кроме того, здесь проходят важные кабели связи и осуществляются другие важные виды деятельности".

По мнению Товери, прекращение действия соглашения о демилитаризации островов даст Финляндии лучшие условия для защиты островной группы от возможной агрессии.

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В Мариехамне до сих пор работает Консульство России на Аландских островах, и у него довольно необычная история.

Консульство было создано в 1940 году после окончания Зимней войны по требованию Советского Союза. Консульство наблюдает за соблюдением статуса демилитаризованных Аландских островов. В те времена Финляндия была вынуждена согласиться на такое требование Советского Союза.

"Это уже устаревшее соглашение, ведь одна из сторон перестала существовать после того, как вместо СССР возникла Российская Федерация".

Аландские острова и НАТО

Товери не думает, что Аландские острова являются для НАТО важным вопросом. Даже если этот регион откажется от демилитаризованного статуса, здесь вряд ли будет сосредоточено больше войск НАТО, чем финских, считает бывший начальник разведки Генштаба Финляндии.

"Не думаю, что там будет построена какая-то более крупная военная база. Для защиты Аландских островов нет необходимости иметь там постоянное военное присутствие".

Однако, по мнению Товери, соглашение о демилитаризации Аландских островов нужно расторгнуть, потому что Силам обороны будет легче увеличить свое присутствие на островах без отдельных политических решений, если это необходимо. По его словам, это значительно облегчило бы оборону группы островов.

В настоящее время территорию Аландских островов контролирует Береговая охрана Министерства внутренних дел. Силы обороны Финляндии несут полную ответственность за защиту Аландских островов.

По мнению Товери, Аланды не нуждаются в постоянном присутствии войск в мирное время, но в кризисных ситуациях на островах должны быть войска для защиты наиболее важных объектов, таких как порты и аэропорты. Как это будет реализовано на практике, зависит от более детального военного планирования.

"Во время Зимней войны и Войны-продолжения была так называемая „парусная гонка“ на Аландские острова. Финская сторона начала повышать боеготовность островов, казалось, что война приближается, и поэтому Силы обороны перебрасывали туда свои войска".

В то время на Аландских островах была размещена пехота, береговая артиллерия и зенитная артиллерия, чтобы предотвратить захват этого региона Советским Союзом.

Периодические учения

Товери также не видит причин размещать какие-либо более крупные гарнизоны на Аландских островах в мирное время. Членство в НАТО не изменило ситуацию, и он не видит необходимости в присутствии стран-союзников на островах в нынешней ситуации, даже если соглашение о демилитаризации Аландских островов будет расторгнуто.

"Там периодически можно было бы проводить учения или патрулирование, но это, наверное, были бы в первую очередь финские войска".

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