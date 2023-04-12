Global Times: секретные документы США и НАТО подтвердили серьезный разлад на Западе

Американские и натовские секретные документы, ставшие достоянием общественности, показывают, что разногласия между США, Западом и Украиной усиливаются, пишет Global Times. Издание приводит мнение китайских военных экспертов по поводу того, кто мог быть источником утечки и зачем это было сделано.

Ян Шен (Yang Sheng)

Недавно достоянием гласности стали американские и натовские секретные документы, раскрывающие состояние украинской армии и детали долгожданного "весеннего наступления". Они показывают, что разобщенность, недоверие и разногласия между США, Западом и Украиной весьма серьезны и продолжают усиливаться, о чем рассказывают китайские эксперты. Они отмечают, что данный инцидент служит очередным доказательством того, что Вашингтон является главным препятствием, мешающим международному сообществу добиться прекращения огня и начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.

Как сообщают американские СМИ, министерство юстиции США начало расследование по факту утечки информации, которая недавно была размещена в социальных сетях.

В субботу появилось сообщение Си-Эн-Эн, что всплывшие в пятницу новые документы раскрывают очень многое, в том числе, подробности американской помощи Украине и информацию о ключевых союзниках США, таких как Израиль. Это может еще больше усугубить последствия и без того вызывающей большую тревогу утечки. Пентагон в четверг заявил, что начал расследование после того, как в социальных сетях появились, по всей видимости, секретные документы, повествующие о военных действиях на Украине.

"Они похожи на настоящие", — сказал Си-Эн-Эн один американский чиновник. CNBC News сообщила в субботу, что появившиеся в интернете "в результате утечки" материалы "скорее всего, подлинные". Но часть из них могла подвергнутся исправлениям перед размещением в сети.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал в Telegram заявление, сообщив, что утечка является "российской информационной операцией", и в этих материалах нет "реальных оперативных планов Киева". Об этом в воскресенье написала Financial Times.

Один китайский эксперт по международной безопасности и разведке, попросивший не называть его имя, сообщил в воскресенье Global Times, что "эту утечку вряд ли организовали российские разведслужбы, так как это не имеет смысла".

Если бы Россия получила такие секретные документы, она не стала бы размещать их в сети из страха лишиться источника или источников, которые предоставили данные материалы, сказал эксперт. Он отметил, что России незачем оповещать своих врагов о получении этой разведывательной информации, так как узнав об этом, противник изменит свои планы, и тогда полученная с большим трудом разведывательная информация станет бесполезной.

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping) рассказал, что в ставших достоянием гласности документах раскрываются "многочисленные недостатки и слабости украинских вооруженных сил". А это очень плохая новость для Украины.

В этих документах, источник получения которых неизвестен, приводится американская оценка состояния вооруженных сил Украины. Там говорится, что армия страны в отчаянном положении. Ставшие достояние гласности документы датированы концом февраля и началом марта, но в социальных сетях они появились лишь недавно. В них указывается на "критическую нехватку боеприпасов для ПВО" и на то, что российские войска "продвигаются вперед, окружив восточный город Бахмут".

Советник президента Подоляк рассказал, что в документах присутствует лишь "статистический анализ материально-технического обеспечения, излагаются возможные оперативно-тактические планы, а также содержится большое количество ложной информации".

Реальны материалы утечки или нет, она уже нанесла немалый вред Киеву. Даже если в этих документах содержится ложная информация, это негативно отразится на моральном состоянии украинских войск и пошатнет уверенность в том, что западные страны будут и дальше поддерживать Киев в его борьбе с Москвой. Ответ украинского чиновника показывает, что Киев нервничает, а проводимое американцами расследование говорит о том, что инцидент этот весьма серьезный.

Анонимный эксперт, чьи слова приводятся выше, рассказал, что пока неизвестно, кто организовал утечку документов и их размещение в онлайне. Но судя по реакции заинтересованных сторон, причиной утечки стал разлад внутри США. "Между демократами и республиканцами давно уже существуют разногласия в вопросе о том, какую цену должен заплатить Вашингтон за оказание поддержки Киеву в его борьбе с Москвой. Многие американские политики уже не верят в возможность полностью разгромить Москву. Поэтому не исключено, что они могут воспользоваться утечкой для срыва плана помощи Украине и уменьшения вклада США в реализацию нового плана", — отметил эксперт.

Если старый план "весеннего контрнаступления" будет невозможно реализовать, и помощь США пойдет на убыль, это ослабит решимость других членов НАТО в Европе, и они тоже начнут отказываться от поддержки Киева, говорят эксперты. Иными словами, утечка изобличает разобщенность, недоверие и разногласия между США, Украиной и НАТО, которые будут усиливаться.

По словам Суна, данный инцидент нанесет вред связям между США и их союзниками во всем мире. Страны, поддерживающие военное сотрудничество с Америкой, будут встревожены, узнав, что США не в состоянии хранить тайну и даже шпионят за ними, а также "сливают" их секреты в СМИ и социальные сети.

New York Times в субботу сообщила, что, как показала утечка разведывательной информации, "Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным командованием и политическим руководством Украины, а это свидетельствует об отсутствии у Вашингтона четкого представления об украинской военной стратегии".

"Как показала разоблаченная Эдвардом Сноуденом программа PRISM, Соединенные Штаты шпионят за своими союзниками, как за близкими, так и не очень. Именно так США пытаются сохранить свою гегемонию, — рассказал Сун Global Times. — Но еще важнее другое. США сомневаются в решимости Украины продолжать борьбу".

Вашингтон надеется, что Киев и его союзники из НАТО будут всеми силами поддерживать пламя вооруженного конфликта. Он хочет добиться совершенно нереального и дорогостоящего результата — полного поражения России. Но не исключено, что Украина, понесшая колоссальные потери и не добившаяся существенных успехов на полях сражений, хочет использовать возможность для прекращения огня и урегулирования проблем с Россией посредством переговоров. Именно поэтому, говорят эксперты, США шпионят за Украиной. А это в очередной раз доказывает, что Вашингтон является главным препятствием на пути политического и мирного урегулирования кризиса.