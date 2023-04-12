Вступление Украины в НАТО ускорит разрушение альянса

RS: в США признали нежелательность вступления Украины в НАТО

Рассмотрение вопроса о членстве Украины в НАТО приведет не только к расколу, но и усилит разрушительные процессы внутри альянса, пишет Responsible Statecraft. Автор статьи называет план администрации Байдена не допустить расширения НАТО "желанным сдвигом".

Альянс не покидают противоречия по поводу будущего членства Киева, несмотря на последние события

Некоторые европейские союзники вновь призывают НАТО разработать “дорожную карту” присоединения Украины. По данным Financial Times, Польша и Прибалтика давят на Североатлантический альянс, чтобы тот предпринял шаги по приближению будущего членства Украины, обещанного в рамках Бухарестского саммита в 2008 году. Несколько неожиданной новостью стало то, что в противодействии усилиям “предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства” к Германии и Венгрии присоединилась администрация Байдена.

США всегда активнее других выступали за членство Украины в НАТО, поэтому позиция нынешней администрации стала примечательным и желанным сдвигом. Учитывая, что именно Америка при Джордже Буше-младшем в 2008 году запросила планы по подготовке к членству в НАТО Грузии и Украины, важно, что сегодня она оказалось в рядах желающих сохранить статус-кво.

Восточноевропейские союзники уже несколько месяцев требуют от альянса активнее взяться за украинскую заявку на членство. В начале нынешнего года делегация польских и литовских депутатов приехала в Вашингтон с призывом ускорить процесс в преддверии грядущих президентских выборов в США. Польша и Прибалтика также хотят использовать для этой цели июльский саммит НАТО в Вильнюсе.

Согласно статье FT, правительства этих стран обнаружили, что некоторые союзники с пониманием относятся к их аргументам, тогда как США несогласны с усилиями по открытию “политических возможностей” для более тесных связей между НАТО и Украиной.

Важно понимать, что позиция администрации Байдена в этих дискуссиях не отражает серьезных изменений во взгляде на возможное членство Украины, но свидетельствует об обеспокоенности акцентом НАТО на неотложности военной помощи Киеву. Что касается команды Байдена, то обсуждать пути будущего членства в альянсе до окончания конфликта — это как сажать дерево корнем вверх.

Администрация, похоже, понимает, что на саммите этот вопрос приведет к расколу в Североатлантическом альянсе, поскольку разрешен он в ближайшем будущем не будет. Издание Politico сообщило о недавнем заседании комиссии Украина–НАТО, на котором уже были выявлены разногласия между союзниками по НАТО: “Венгрия, которая долгое время препятствовала проведению заседаний этого органа, хоть и присутствовала на заседании, но обещала продолжить выступать против интеграции Украины”. Демонстрация разногласий на саммите НАТО вряд ли способствовала бы наращиванию поддержки Украины.

Важно помнить, что к нынешней ситуации привели, в том числе, опрометчивые заявления на саммитах НАТО. 15 лет назад в Бухаресте альянс объявил: “Сегодня мы договорились, что эти страны [Украина и Грузия] станут членами НАТО”. Это было серьезной ошибкой, исправить которую следовало еще много лет назад. Обещание принять Украину в альянс породило опасную ситуацию и усиление враждебности к ней со стороны России при отсутствии каких-либо реальных гарантий защиты.

Компромисс между США и европейскими союзниками, выступающими против членства Украины, привел к наихудшему из возможных сценариев. Если бы альянс промолчал, все заинтересованные стороны оказались бы в выигрыше. Украина не устает добивается присоединения, и НАТО следует честно ей сказать об отсутствии намерения вмешиваться.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе не имело и не имеет смысла ни для НАТО, ни для США, и это одна из причин, по которым его так долго откладывают. А хотя всяко лучше отложить принятие решения, чем торопиться с очередным раундом экспансии и продолжать кормить Украину ложными надеждами на вступление. Поддержание иллюзии о реальности данной перспективы пользы никому не приносит.

Дебаты о будущем членстве Украины говорят о том, что альянс слишком сильно разросся и охватил слишком много кофликтов интересов. Неотложным это присоединение считают ее же ближайшие соседи, тогда как большинство других стран-членов не видит в этом ничего, кроме новых обязательств в области безопасности. Дальнейшее расширение лишь усилит разрушительные для НАТО факторы.

Историк Майкл Киммедж (Michael Kimmage) однажды назвал многоликую НАТО “рыхлым мешковатым монстром” из-за конфликтов интересов ее многочисленных членов. С тех пор она становится все рыхлее и мешковатее, и многие приходят к осознанию того, что присоединение Украины — это уже перебор.

У США и так более чем достаточно обязательств в плане обеспечения безопасности Европы — отсюда актуальность рекомендации, высказанной Киммеджом в начале 2022 года: “НАТО должна публично и открыто отказаться от принятия новых членов”. Мы никогда не узнаем, что бы значило такое обязательство, если бы оно вообще имело место; если бы НАТО поступила так годами раньше, то это точно было бы правильно.

Не стоит ждать от Вильнюсского саммита серьезных изменений, но можно надеяться, что лидеры стран-союзниц не допустят новых невынужденных ошибок вроде тех, что 15 лет назад совершили их предшественники.

Чиновники НАТО говорят, что Бухарестская декларация могла бы лечь в основу нового заявления об отношениях Украины с НАТО, но это усугубит ошибку, допущенную в прошлом. Североатлантическому альянсу не стóит ни повторять пустых обещаний, ни давать новых. Прежде всего, следует избегать высказываний, размывающих грань между членами альянса и их партнерами за пределами союзнических структур. Если НАТО хоть чему-то научилась благодаря прошлым ошибкам, ей следует молчать на этот счет и не делать заявлений, о которых впоследствии придется сожалеть.

Наша внешняя политика страдает от нежелания руководства страны устанавливать определенные рамки. Поддержка дальнейшего расширения НАТО стала ярким примером отказа ограничивать новые обязательств, которые наше правительство готово на себя взять. У США их и так предостаточно по всему миру, так что необходимость перекрыть поток дополнительных очевидна.

Исключение дальнейшего расширения НАТО стало бы важным шагом на пути к менее амбициозной внешней политике, которая сосредоточилась бы на насущных интересах США.

Дэниел Ларисон — постоянный обозреватель журнала Responsible Statecraft, главный редактор журнала Antiwar.com и бывший старший редактор The American Conservative. Защитил докторскую диссертацию по истории в Чикагском университете.