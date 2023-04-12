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ТАСС

Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo, Ronen Zvulun/Pool via AP

По словам премьер-министра еврейского государства, Израиль продолжает ограничиваться оказанием гуманитарной помощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апреля. /ТАСС/. Израиль в отношении Украины продолжает ограничиваться оказанием гуманитарной помощи, власти страны не принимали никаких решений о возможном начале поставок Киеву израильских вооружений. Об этом заявил в пятницу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в штаб-квартире израильского Минобороны в Тель-Авиве.

"Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах и в сфере гражданской обороны - "Цева адом" ("Красный цвет" - израильская система предупреждения о воздушных атаках - прим. ТАСС) и подобные вещи, но мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего правительства или моего нынешнего правительства о летальных вооружениях", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в интернете документов, предположительно, содержащих секретные сведения оборонных структур США.

Как сообщил 9 апреля телеканал CNN, среди обнародованных документов, приписываемых Пентагону и разведке США, содержатся сценарии потенциальной поставки Киеву вооружений со стороны Израиля. По его данным, в одном из попавших в сеть документов под названием "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине" указано, что еврейское государство, "вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усилившимся давлением США" или в случае ухудшения отношений с Россией.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны США проверяет подлинность попавших в интернет якобы секретных документов. По словам Сингх, вашингтонская администрация на межведомственном уровне "оценивает воздействие, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров" страны.

По данным агентства Reuters, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. Документы касаются планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. Агентство подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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1 комментарий
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12.04.2023 16:48
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