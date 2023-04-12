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ТАСС

Нетаньяху подтвердил готовность помочь найти мирное решение для Украины

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP

При этом премьер-министр Израиля выразил сомнения в том, что в настоящее время такой путь урегулирования существует

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в понедельник, что готов помочь найти решение для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом он выразил сомнения в том, что в настоящее время такой путь урегулирования существует.

Израильский премьер выступал в штаб-квартире Минобороны страны с обращением к нации по поводу ситуации в сфере безопасности, после которого согласился ответить на несколько вопросов журналистов. Одним из этих вопросов была просьба прокомментировать ситуацию вокруг Украины, Нетаньяху, в частности, спросили, рассматривает ли он возможность в ближайшее время посетить Киев.

Отвечая на него, он сказал: "Я сделаю что могу, если могу, чтобы как-либо помочь решить этот конфликт. Я не знаю, есть ли такой путь. Если такой путь есть, я буду". От других комментариев по теме своей возможной поездки на Украину или посредничества по мирному урегулированию Нетаньяху воздержался. 

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Страны
Израиль
Украина
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