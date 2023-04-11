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Техкульт

Технология обнаружения мин MRead на порядок превзошла обычные миноискатели

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Миноискатель MRead

Абсолютное большинство современных средств обнаружения наземных мин — это, по существу, «заточенные» на их поиск металлоискатели. Однако за последние десятилетия разработчики мин научились (и весьма успешно) их обманывать. Характерный пример — мины без металлических компонентов. К тому же и сами миноискатели еще далеки от совершенства, зачастую реагируя на находящиеся под землей безобидные металлические предметы.

Сотрудники австралийского исследовательского института CSIRO разработали иную технологию обнаружения мин, которая основана на магнитном резонансе — MRead. Для обнаружения скрытого под землей взрывного устройства устанавливается портативный приемопередатчик, генерирующий в почву радиоимпульсы, которые настроены на резонанс с кристаллическими соединениями взрывчатых веществ. При их наличии «взрывчатые» молекулы под воздействием радиоволн начинают вибрировать с определенной частотой, формируя специфический эхо-сигнал, который тут же фиксирует приемное устройство. Саперу становится понятно, что он имеет дело с взрывным устройством. При этом параметры сигнала дают важную информацию — чем он мощнее, тем ближе и опаснее мина. Не менее важно, что на предметы, не представляющие угрозы, такой миноискатель не реагирует.

Миноискатель MRead

Александр Агеев

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