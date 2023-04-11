В России продолжаются работы над ионной установкой для космического буксира «Зевс»

Российский космический буксир «Зевс»

Специалистами «Исследовательского центра им.Келдыша», входящего в структуру «Роскосмоса», активно ведется разработка и проводятся испытания ионных двигателей, которые в перспективе получит космический буксир отечественной разработки с ядерной энергоустановкой на борту.

По словам главы центра Владимира Кошлакова, уже завершено проведение полного тестирования данных двигателей. При этом он отметил подтверждение высоких удельных параметров ионных двигателей, что позволит исследовать удаленные планеты и осуществлять длительные миссии на большие расстояния, включая полеты на Марс. По сути ионный двигатель представляет собой электрический ракетный двигатель, вернее, его разновидность. Он создает необходимую реактивную тягу с применением ионизированного газа, который предварительно разгоняется в электрическом поле до требуемой скорости. В сравнении с известными «химическим» двигателями, ионные установки имеют меньшую тягу, но выделяются низким потреблением топлива и повышенной продолжительностью своей работы — согласно расчетам, они могут работать без остановки в течение нескольких лет. Помимо этого, инженеры центра работают и над другими элементами, входящими в состав буксира, также известного под именем «Зевс». К примеру — турбогенератора, обеспечивающего преобразование тепла, вырабатываемого ядерной установкой, в электрическую энергию. Напомним, ранее уже сообщалось, что образец проекта «Зевс», в составе которого будет применяться мегаваттная ядерная установка, планируется продемонстрировать в 2030 году — об этом еще весной 2021 года говорил Александр Блошенко, один из топ-менеджеров «Роскосмоса».

Макс Антонов