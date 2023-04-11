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Техкульт

Прорывной двигатель LiquidPiston: в 5 раз мощнее дизельного мотора аналогичного размера

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Двигатель LiquidPiston

После 20 лет разработок и тестирования компания «LiquidPiston» получила контракт от армии США на создание прототипа армейской версии своего роторного двигателя XTS-210. Эта разработка уникальна тем, что в эпоху массовой электрификации техники может составить весомую конкуренцию электромоторам. А военным она чрезвычайно нравится за возможность работы на широком спектре видов топлива — от бензина, дизеля и керосина до пропана и водорода, а также очень популярном топливе для реактивных двигателей JP-8/Jet-A.

Принцип действия XTS-210 проще всего описать как роторный двигатель Ванкеля, который «вывернули наизнанку». Например, здесь маленькая, круглая и неподвижная камера сгорания вместо длинной и подвижной, что обеспечивает прямой впрыск и высокую степень сжатия. Поршневые кольца тоже неподвижные, что в разы упрощает их смазку и обслуживание. XTS-210 более долговечный и создает меньше выбросов, чем старые роторные двигатели.

Двигатель LiquidPiston

Базовая модель XTS-210 весит 19 кг, имеет рабочий объем камеры 210 куб. см., ее мощность достигает 20 кВт, она генерирует крутящий момент 29,4 Н⋅м при 6500 об/мин. В сравнении с дизельными аналогами она в 5 раз мощнее при тех же размерах — или же в 5 раз меньше при той же мощности. Что и нужно военным – эти моторы собираются ставить на БПЛА. Более мощные версии предшественников XTS-210 уже успешно протестированы на легких самолетах. Еще одно полезное применение такого двигателя – в мобильных генераторах, которые очень востребованы в современной войне из-за большого количество электронных устройств на поле боя. Экономия на топливе, весе устройства и ГСМ для него поможет оптимизировать военную логистику.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
БПЛА
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