Киргизские и азербайджанские военные завершили обучение по управлению БПЛА "Bayraktar"

Бишкек. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Киргизские военнослужащие прошли в Турции обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Bayraktar Akinci" (Байрактар), сообщила в понедельник компания BaykarTech на своей странице в социальной сети.

"Поздравляем всех турецких, азербайджанских и киргизских стажеров, прошедших подготовку и успешно закончивших обучение, они будут служить своей стране вместе с "Bayraktar Akinci", - сообщили в турецкой компании.

Первые турецкие ударные БПЛА "Bayraktar TB2" поступили на вооружение Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии в декабре 2021 года. 31 марта 2022 года в Иссык-Кульской области страны прошли военные учения с использованием беспилотников. 13 сентября 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ.

12 октября 2022 года глава ГКНБ страны Камчыбек Ташиев на своей странице в социальной сети сообщил, что Киргизия приобрела у Турции ударные беспилотники "Bayraktar Akinci".

17 января глава пресс-службы администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков на своей странице в социальной сети заявил, что страна также закупила в Турции беспилотники "Anka" и "Aksungur".