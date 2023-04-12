Войти
ТАСС

Севфлот начал учения по урегулированию кризисов в Арктике и обеспечению безопасности СМП

381
0
0
Вице-адмирал Александр Моисеев
Вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Участие в них принимают почти 2 тыс. человек

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО) с участием почти 2 тыс. человек начались на Северном флоте (СФ) под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева, сообщила в понедельник пресс-служба СФ.

"Органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе. Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь (СМП)", - говорится в сообщении.

Учения проводятся планово и являются составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления, сил и войск Северного флота. Планируется оценить готовность командования и штабов различных уровней в планировании применения и управления авиацией и войсками ПВО как при разрешении кризисных ситуаций, так и при ведении боевых действий. Также будет проверена слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике.

На различных этапах учений будет отработано взаимодействие с корабельными силами флота, а также самолетами командования Дальней авиации ВКС России. К ним привлекается до 1 800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
17.09.2021
Северный флот возвращается на базы после учений в Арктике
15.12.2020
Начальник штаба Северного флота выступил на Международном арктическом форуме
30.12.2019
Командующий Северным флотом заявил о повышении активности НАТО в Арктике
28.08.2019
Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги межвидового учения в Арктике
29.04.2019
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
22.11.2017
Подводные ракетоносцы Северного флота ВМФ России в 2017 году освоили новые районы патрулирования - командующий
30.01.2017
Арктическая бригада пересаживается на оленей (The Independent Barents Observer, Норвегия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
  • 12.04 10:44
  • 22
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»