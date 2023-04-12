Севфлот начал учения по урегулированию кризисов в Арктике и обеспечению безопасности СМП

Участие в них принимают почти 2 тыс. человек

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО) с участием почти 2 тыс. человек начались на Северном флоте (СФ) под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева, сообщила в понедельник пресс-служба СФ.

"Органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе. Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь (СМП)", - говорится в сообщении.

Учения проводятся планово и являются составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления, сил и войск Северного флота. Планируется оценить готовность командования и штабов различных уровней в планировании применения и управления авиацией и войсками ПВО как при разрешении кризисных ситуаций, так и при ведении боевых действий. Также будет проверена слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике.

На различных этапах учений будет отработано взаимодействие с корабельными силами флота, а также самолетами командования Дальней авиации ВКС России. К ним привлекается до 1 800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.