Войти
ТАСС

Глава Минобороны Дании сообщил, что САУ Caesar поступят на Украину в мае

365
0
-1
Источник изображения: topwar.ru

Троэльс Лунд Поульсен добавил, что танки Leopard 1 будут поставлены летом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar поступят на Украину из Дании в мае, а танки Leopard 1 - летом. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время своего визита на Украину на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим на Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - приводит слова Поульсена Украинский медиацентр.

"По танкам Leopard 1. Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету", - добавил и.о. министра обороны Дании, имея в виду разрешение на поставки танков со стороны ФРГ, где они были произведены. "Забегая на полгода вперед, на Украину можно будет поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых в Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.

Он также сообщил, что страны Запада прорабатывают вопрос о подготовке украинских специалистов, которые будут ремонтировать и обслуживать эти вооружения.

В свою очередь министр обороны Украины на пресс-конференции предложил иностранным специалистам, которые желают и умеют обслуживать передаваемую Западом военную технику, приехать работать на Украину. Он добавил, что его предложение относится и к пилотам, умеющим управлять американскими истребителями F-16, которые украинские власти хотят получить от западных стран, но поставки которых пока не разрешили США. "Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы поучаствовать [в боевых действиях], иностранный легион готов открыть дверь", - заявил Резников.

30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна приняла решение передать Украине 19 имеющихся у нее САУ Caesar французского производства. В начале февраля правительство Дании приняло решение о сотрудничестве с Германией и Нидерландами по передаче Украине 100 танков Leopard 1. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Leopard-1
Leopard-2
Похожие новости
05.04.2023
Украине к началу апреля поставили 19% обещанных западных танков
03.04.2023
"Бездонный желудок" Украины поглотил всю западную помощь. Европа растеряна
17.02.2023
Дуда: страны НАТО надеются сформировать для Украины несколько танковых бригад
10.02.2023
Премьер Нидерландов не исключил никакой военной помощи Украине
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
  • 12.04 10:44
  • 22
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»