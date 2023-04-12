Глава Минобороны Дании сообщил, что САУ Caesar поступят на Украину в мае

Троэльс Лунд Поульсен добавил, что танки Leopard 1 будут поставлены летом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar поступят на Украину из Дании в мае, а танки Leopard 1 - летом. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время своего визита на Украину на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим на Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - приводит слова Поульсена Украинский медиацентр.

"По танкам Leopard 1. Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету", - добавил и.о. министра обороны Дании, имея в виду разрешение на поставки танков со стороны ФРГ, где они были произведены. "Забегая на полгода вперед, на Украину можно будет поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых в Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.

Он также сообщил, что страны Запада прорабатывают вопрос о подготовке украинских специалистов, которые будут ремонтировать и обслуживать эти вооружения.

В свою очередь министр обороны Украины на пресс-конференции предложил иностранным специалистам, которые желают и умеют обслуживать передаваемую Западом военную технику, приехать работать на Украину. Он добавил, что его предложение относится и к пилотам, умеющим управлять американскими истребителями F-16, которые украинские власти хотят получить от западных стран, но поставки которых пока не разрешили США. "Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы поучаствовать [в боевых действиях], иностранный легион готов открыть дверь", - заявил Резников.

30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна приняла решение передать Украине 19 имеющихся у нее САУ Caesar французского производства. В начале февраля правительство Дании приняло решение о сотрудничестве с Германией и Нидерландами по передаче Украине 100 танков Leopard 1.